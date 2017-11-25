رسميا ميسي يجدد لبرشلونة لـ 5 مواسم قادمة و بشرط جزائي خيالي

أعلن برشلونة الإسباني ظهر اليوم السبت تجديد عقد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي حتى صيف 2021، ليغلق باب التكهنات حول رحيل البرغوث عن قلعة البلوجرانا.

وأشار النادي الكتالوني عبر موقعه الرسمي إلى أن ميسي وقع على العقد الجديد، الذي يتضمن شرطًا جزائيًا قيمته 700 مليون يورو.

وأضاف أنه وفقًا للعقد الجديد ستمتد مسيرة اللاعب الأرجنتيني مع الفريق الأول للبارسا 17 عامًا، حيث تم تصعيده عام 2004، وساهم في تتويج النادي بـ30 لقبًا محليًا وقاريًا وعالميًا.

ولفت إلى أن ميسي سجل 523 هدفًا في 602 مباراة مع برشلونة، وحصد جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات، إضافة إلى جائزة الحذاء الذهبي لهداف أوروبا 4 مرات، آخرها يوم امس .