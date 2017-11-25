 جمرك ميناء ضباء يحبط محاولة تهريب أكثر من 174 ألف حبة كبتاجون مخبأة داخل إرسالية “باذنجان” | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 25 نوفمبر 2017 ميلاديا

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جمرك ميناء ضباء يحبط محاولة تهريب أكثر من 174 ألف حبة كبتاجون مخبأة داخل إرسالية “باذنجان”

جمرك ميناء ضباء يحبط محاولة تهريب أكثر من 174 ألف حبة كبتاجون مخبأة داخل إرسالية “باذنجان”
واس - الرياض

حاول أحد القادمين إلى المملكة عبر ميناء ضباء تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (174.557) حبة، إلا أن جمرك ميناء ضباء نجح في إحباط هذه المحاولة.
وقال مدير عام الجمرك علي العطوي : وصلت للجمرك شاحنة محمولة على إحدى العبّارات ويقودها أحد المسافرين، وكانت الشاحنة تحمل إرسالية عبارة عن خضار “الباذنجان”، وبتفتيشها عُثر على تلك الكمية من حبوب الكبتاجون مُخبأة بطريقة فنيّة داخل ثمار الباذنجان وذلك بعد فتحها وعمل تجويف بداخلها ومن ثم حشوها بالحبوب وإغلاقها بغراء شفاف يمنع ملاحظته.
وأضاف العطوي أن المهرّب أخفى صناديق الباذنجان المحتوية على حبوب الكبتاجون بين صناديق الباذنجان السليمة وذلك بقصد التمويه على المراقب الجمركي , مؤكدا أن مثل هذه الأساليب أصبح منسوبو ومنسوبات الجمارك في مختلف المنافذ الجمركية على دراية كاملة بها، وذلك بسبب عامل التدريب الذي تنتهجه الجمارك السعودية لمنسوبيها بشكل مستمر، مبينًا في نفس الوقت أن أرباب التهريب يسعون دائمًا لابتكار طرق تهريب جديدة لإدخال الممنوعات، إلا أن الجهود المبذولة في الجمارك تقف بإذن الله سدًا منيعًا أمام هذه المحاولات.

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