 مصدر مسؤول بوزارة الخارجية: المملكة ترحب بنتائج الاجتماع الموسّع الثاني للمعارضة السورية الذي عقد في الرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 25 نوفمبر 2017 ميلاديا

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مصدر مسؤول بوزارة الخارجية: المملكة ترحب بنتائج الاجتماع الموسّع الثاني للمعارضة السورية الذي عقد في الرياض

مصدر مسؤول بوزارة الخارجية: المملكة ترحب بنتائج الاجتماع الموسّع الثاني للمعارضة السورية الذي عقد في الرياض
واس - الرياض

عبّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بنتائج الاجتماع الموسّع الثاني للمعارضة السورية الذي عقد في الرياض.
وأفاد المصدر أن نجاح المعارضة السورية في توحيد موقفها بجميع مكوناتها ومنصاتها وتأسيس هيئة تفاوضية تمثل الجميع، من شأنه تعزيز موقف المعارضة في المفاوضات ويسهم في تحقيق ما يصبو إليه الشعب السوري الشقيق.
واختتم المصدر تصريحه بتهنئة الهيئة وأعضائها والتمنيات لهم بالتوفيق والسداد.

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