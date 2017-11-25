المتحدث باسم وزارة الصحة : لن يتم تجديد عقود “غير السعوديين” المنتهية في حال وجود مواطن يمكنه العمل وشغل ذلك المسمى الوظيفي

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة مشعل الربيعان بأنه لن يتم تجديد العقود الوظيفية المنتهية التي يشغلها غير السعوديين، وذلك في حال وجود مواطن يمكنه العمل وشغل ذلك المسمى الوظيفي.

جاء ذلك تعليقا على تداول مواقع التواصل الاجتماعي خطابا صادرا من مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الرياض تعلن فيه إنهاء عقود عدد من الأطباء غير السعوديين، نظراً لتوافر أطباء مواطنين مؤهلين لشغل تلك الوظائف وفقا لـ”عكاظ”.