 وزير خارجية البحرين يعلق على خسارة الهلال بطولة آسيا! | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 25 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وزير خارجية البحرين يعلق على خسارة الهلال بطولة آسيا! سفير المملكة بماليزيا ومستشار وزير الشؤون الإسلامية يؤكدان أن المملكة وماليزيا تعملان سوياً على إبراز الصورة الحقيقية للإسلام بعيداً عن الصورة المغلوطة المتحدث باسم وزارة الصحة : لن يتم تجديد عقود “غير السعوديين” المنتهية في حال وجود مواطن يمكنه العمل وشغل ذلك المسمى الوظيفي “مجلس شؤون الأسرة” يبحث في ورشة عمل تعزيز دور القطاع غير الربحي في تنمية المرأة والطفل وتقديم الحماية الأسرية ومساندة كبار السن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية: المملكة ترحب بنتائج الاجتماع الموسّع الثاني للمعارضة السورية الذي عقد في الرياض جمرك ميناء ضباء يحبط محاولة تهريب أكثر من 174 ألف حبة كبتاجون مخبأة داخل إرسالية “باذنجان” هدف قاتل يتسبب في ضياع اللقب القاري من الهلال رسميا ميسي يجدد لبرشلونة لـ 5 مواسم قادمة و بشرط جزائي خيالي دعوة المعلمين لـ”التقاعد المبكر” تتضارب مع تأخر صرف “مكافأة نهاية الخدمة” 55 متطوعا ومتطوعة ينظفون واجهة الدمام في مبادرة “مدينتنا تستاهل “ في حالة توفر لديهم شروط منحها .. وزارة الخدمة المدنية تمنح العلاوة الإضافية للموظفين المترقين “القحطاني”: قطر تحولت بشهادة وزير خارجيتها إلى “ساندوتش” وأميرها “خيال مآتة”

وزير خارجية البحرين يعلق على خسارة الهلال بطولة آسيا!

وزير خارجية البحرين يعلق على خسارة الهلال بطولة آسيا!
المناطق - متابعات

علق وزير الخارجية البحريني عادل بن أحمد آل خليفة اليوم على خسارة الهلال بطول آسيا، قائلا عبر حسابه بـ “تويتر”: فاز الهلال في قلوبنا وإن خسر اللقاء .
وكان الوزير البحريني قد علق في وقت سابق ومع انطلاق المبارة قائلا : “لا يكتمل بدر آسيا إلا بالهلال السعودي ..الليلة كلنا هلاليون”.
وخسر الهلال إياب نهائي دوري أبطال آسيا بهدف دون رد، ليتوج أوراوا الياباني باللقب وأحرز البرازيلي سيلفا رافاييل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 88، ليستفيد فريقه من التعادل في الذهاب بنتيجة 1-1. وبهذا الفوز، حصد أوراوا لقب دوري أبطال آسيا الثاني في تاريخه، بعد أن توج به في عام 2007.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>