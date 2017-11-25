وزير خارجية البحرين يعلق على خسارة الهلال بطولة آسيا!

علق وزير الخارجية البحريني عادل بن أحمد آل خليفة اليوم على خسارة الهلال بطول آسيا، قائلا عبر حسابه بـ “تويتر”: فاز الهلال في قلوبنا وإن خسر اللقاء .

وكان الوزير البحريني قد علق في وقت سابق ومع انطلاق المبارة قائلا : “لا يكتمل بدر آسيا إلا بالهلال السعودي ..الليلة كلنا هلاليون”.

وخسر الهلال إياب نهائي دوري أبطال آسيا بهدف دون رد، ليتوج أوراوا الياباني باللقب وأحرز البرازيلي سيلفا رافاييل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 88، ليستفيد فريقه من التعادل في الذهاب بنتيجة 1-1. وبهذا الفوز، حصد أوراوا لقب دوري أبطال آسيا الثاني في تاريخه، بعد أن توج به في عام 2007.