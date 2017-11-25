 نواف بن سعد: اعتذر للجماهير .. دياز مستمر .. وماتياس أول المغادرين | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 25 نوفمبر 2017 ميلاديا

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نواف بن سعد: اعتذر للجماهير .. دياز مستمر .. وماتياس أول المغادرين

نواف بن سعد: اعتذر للجماهير .. دياز مستمر .. وماتياس أول المغادرين
المناطق - متابعات

قدم رئيس نادي الهلال الأمير نواف بن سعد اعتذاره لجماهير ناديه بعد خسارة نهائي أبطال آسيا من أوراوا الياباني بهدفين مقابل هدف واحد بمجموع المباراتين، معلنا رضاه عما قدمه اللاعبين والجهازين الفني والإداري.

وأوضح الأمير نواف بن سعد أن الحظ لم يحالف الهلال لذلك اتجهت البطولة للفريق الأكثر حظا، مبينا أن الهلال واجه بعض الظروف التي لم تساعده في النهائي بداية من إصابة إدواردو المبكرة في لقاء الذهاب، وخروج عمر خريبين مصابا كذلك في لقاء الإياب اليوم.

وأشار رئيس الهلال أن المدرب رامون دياز باق في منصبه، كاشفا عن أنه بادر بطلب اجتماع للنقاش حول احتياجات الفريق للمرحلة المقبلة.وشدد الرئيس الهلالي على أن الفريق يجب أن ينهض سريعا، ولا يجب أن يتكرر سيناريو خسارة اللقب الآسيوي في عام 2014 بعدما انعكست تلك النتيجة على مستويات الفريق فيما تبقى من الموسم.

وحول بديل البرازيلي إدواردو، بيّن أن النادي سيراجع اللائحة قبل إقرار التعاقد مع بديل إدواردو، كما حسم الجدل بشأن مصير المحترف الآخر ماتياس بتأكيده على أنه “أول المغادرين” في الفترة الشتوية.

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