تحت شعار “متحالفون ضد الإرهاب” .. انطلاق أعمال الاجتماع الأول لمجلس وزراء دفاع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض غداً

تنطلق غدا الأحد في العاصمة الرياض، أعمال الاجتماع الأول لمجلس وزراء دفاع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، الذي ينعقد تحت شعار “متحالفون ضد الإرهاب”، بمشاركة وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي ووفود دولية وبعثات رسمية من الدول الداعمة والصديقة.

ويفتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- أعمال الاجتماع , كما سيشهد الاجتماع مشاركة عدد من الخبراء المتخصصين في مجالات عمل التحالف الإسلامي، حيث سيلقي الشيخ الدكتور محمد العيسى، أمين عام رابطة العالم الإسلامي كلمة رئيسية حول المجال الفكري. إذ يهدف هذا المجال إلى المحافظة على عالمية رسالة الإسلام الخالدة، مع التأكيد على المبادئ والقيم الإسلامية كالاعتدال والتسامح والرحمة، والتصدي لنظريات وأطروحات الفكر الإرهابي من خلال إيضاح حقيقة الإسلام الصحيح، وإحداث الأثر الفكري والنفسي والاجتماعي لتصحيح هذه المفاهيم الإرهابية المتطرفة.

فيما يتحدث معالي الفريق أول (متقاعد) راحيل شريف، القائد العسكري للتحالف الإسلامي، عن المجال العسكري. ويهدف للمساعدة في تنسيق وتأمين الموارد، وتيسير عمليات تبادل المعلومات العسكرية بصورة آمنة، وتشجيع الدول الأعضاء على بناء القدرات العسكرية لمحاربة الإرهاب من أجل ردع العنف والاعتداءات الإرهابية.

وفي الجانب الإعلامي، سيلقي الدكتور محمد المومني، وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية كلمة رئيسية في هذا المجال. ويهدف التحالف في المجال الإعلامي إلى المساهمة في تطوير وإنتاج ونشر محتوى تحريري واقعي، وعلمي، وجذاب لاستخدامه في منصات التواصل والقنوات الإعلامية التابعة للتحالف أو من خلال أطراف أخرى، بهدف فضح وهزيمة الدعاية الإعلامية للجماعات المتطرفة، وترسيخ الأمل والتفاؤل، وقياس الأثر على العقليات والسلوكيات.

وأخيراً يتحدث معالي الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في مجال محاربة تمويل الإرهاب، إذ يهدف التحالف إلى التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في مجال محاربة تمويل الإرهاب في الدول الأعضاء، وترويج أفضل الممارسات، وتطوير أُطر العمل القانونية والتنظيمية والتشغيلية، وتيسير تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء.

وستناقش جلسات الاجتماع الاستراتيجية العامة للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب وآليات الحوكمة المنظمة لعملياته ونشاطاته ومبادراته المستقبلية في الحرب على الإرهاب ضمن مجالات عمله الرئيسية الفكرية والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكرية. وتحديد آليات وأطر العمل المستقبلية التي ستقود مسيرة عمله لتوحيد جهود الدول الإسلامية للقضاء على الإرهاب، والتكامل مع جهود دولية أخرى في مجال حفظ الأمن والسلم الدوليين.

وسيلي الاجتماع عقد مؤتمر صحفي في المركز الإعلامي المقام في مقر عقد الاجتماع بمشاركة كل من معالي أمين عام رابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد العيسى ، والأمين العام المكلف للتحالف الاسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الفريق عبدالإله بن عثمان الصالح، ، والقائد العسكري للتحالف الإسلامي راحيل شريف .

وقد تم تأسيس مركز التحالف في العاصمة السعودية الرياض ليكون بمثابة مؤسسة لتنفيذ برنامج التحالف وتحقيق رسالته. وسيوفر المركز منصة مؤسسية ذات شرعية تعمل في إطار حوكمة شفافة من أجل تقديم المقترحات والنقاشات، وتيسير سبل التعاون بين الدول الأعضاء والدول الداعمة لتنفيذ مبادرات محددة ضمن مجالات عمله الأربعة: الفكري والإعلامي ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكري.

وللمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع الالكتروني على الإنترنت: http:///www.imctc.org .

مما يذكر أنه أعلن عن إطلاق التحالف الاسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب من قِبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير في شهر ديسمبر 2015, ويتكون هذا التحالف من 41 دولة تُشكّل معاً جبهة إسلامية موحدة في المعركة العالمية ضد الإرهاب والتطرف العنيف، كما يمثل التحالف منصة للدول الأعضاء لتوحيد وتنسيق جهودها في محاربة الإرهاب عبر أربعة مجالات: المجال الفكري، المجال الإعلامي، مجال محاربة تمويل الإرهاب، والمجال العسكري، وذلك بالتعاون مع الدول الداعمة والمنظمات الدولية. يعمل التحالف على مواجهة الإرهاب الذي يهدد الدول الإسلامية وغير الإسلامية، والذي يحاول تشويه صورة الإسلام الحقيقية.