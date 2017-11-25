دعوي نخال ينظم اللقاء العاشر للمكاتب التعاونية بشمال وشرق الباحة

نظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز نخال اللقاء العاشر للمكاتب التعاونية شمال وشرق منطقة الباحة في مجمع نخال الدعوي بحضور مدراء وأعضاء المكاتب التعاونية و مدير جمعية تحفيظ القران الكريم بمحافظة القرى منصور الزهراني

و بدء اللقاء بكلمة ترحيبية لمدير مكتب تعاوني نخال رحب فيها بالمشاركين في اللقاء ، ثم انطلق اللقاء في أربعة محاور رئيسية تحت عنوان ” قواعد النجاح الدعوي ” للشيخ سلطان العمري بالإضافة لتعزيز سبل التواصل بين المكاتب الدعوية بالمنطقة وتطوير العمل الدعوي ،

ومن جانبه شكر رئيس مجلس إدارة دعوي نخال محمد بن زنان الغامدي كل من حضر وشارك في إنجاح اللقاء وفي مقدمتهم فرع وزارة الشؤون الاسلامية بمنطقة الباحة لدعمهم لمثل هذه اللقاءات الدعوية .

الجدير بالذكر يعد هذا اللقاء من ضمن برامج وأنشطة المكتب لهذا العام ١٤٣٩ .