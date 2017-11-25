لاعب الهلال عمر خريبين يتوج هدافًا لدوري أبطال آسيا

توج مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم عمر خريبين بلقب هداف دوري أبطال آسيا 2017، بعد تسجيله 10 أهداف خلال مشواره بالبطولة .

وتقاسم الثنائي هالك، لاعب شنغهاي الصيني ورافائيل سيلفا، لاعب أوراوا ريد دياموندز الياباني المركز الثاني بقائمة هدافي البطولة الآسيوية برصيد 9 أهداف لكل منهما .

واستطاع المهاجم السوري من التسجيل في خمسة فرق خلال مواجهات فريقه بالمسابقة، إذ سجل أمام الوحدة الإماراتي، الريان القطري، واستقلال خوزستان الإيراني، بيرسبوليس الإيراني، وأوراوا ريد دياموندز .

يذكر أن الهلال فقد اللقب الآسيوي بعد خسارته أمام أوراورا ريد دياموندز 2 – 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب .

من جهة أخرى عبر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي الأرجنتيني رامون دياز عن حزنه عقب الخسارة أمام اوروا ريد دياموندز الياباني بهدف دون رد اليوم في إياب الدور النهائي.

وقال في تصريح له في المؤتمر الصحفي عقب المباراة أوهنأ لاعبي الفريق الياباني على الفوز، كما أشيد في نفس الوقت بما قدمه لاعبو الهلال من أداء مميز .

وأرجع دياز أسباب خسارة فريقه اللقب بعدم التوفيق لفريقه في استغلال اللاعبين للفرص التي أتيحت لهم في مباراة الذهاب التي أقيمت بالرياض .

ووصف المدرب الأرجنتيني أداء لاعبي الهلال بـالرجولي حيث قال :”راض تماما عن اللاعبين الذين يعود لهم الفضل في وصولنا للنهائي ، وكانوا رجالا في الملعب، ويجب علينا أن نحلل كل ما مضى ونخرج منه بنتيجة واضحة ليتم خلاله مناقشة الإدارة على الإضافات التي يحتاجها الفريق في الأيام القادمة “.

من جانبه قدم رئيس نادي الهلال السعودي لكرة القدم سمو الأمير نواف بن سعد اعتذاره لجماهير ناديه بعد خسارة نهائي أبطال آسيا اليوم أمام أوراوا الياباني 2 – 1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، مشيرا إلى رضاه عما قدمه اللاعبون والجهاز الفني .

وأوضح الأمير نواف بن سعد في تصريح له أن الهلال واجه بعض الظروف التي لم تساعده في النهائي بداية من إصابة إدواردو المبكرة في لقاء الذهاب، وخروج عمر خريبين مصابا كذلك في لقاء الإياب اليوم ،إلى جانب الطرد لسالم الدوسري .

وأشار رئيس الهلال إلى أن المدرب رامون دياز باقٍ في منصبه، كاشفا أنه بادر بطلب اجتماع للنقاش حول احتياجات الفريق للمرحلة المقبلة.

وشدد رئيس النادي على أن الفريق يجب أن ينهض سريعا، ولا يجب أن يتكرر سيناريو خسارة اللقب الآسيوي في عام 2014 بعدما انعكست تلك النتيجة على مستويات الفريق فيما تبقى من الموسم .