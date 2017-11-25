 بلدية الخبر تشارك في معرض ” تدوير ” بالتعريف بالنفايات الصلبة والتخلص الآمن منها | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 25 نوفمبر 2017 ميلاديا

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بلدية الخبر تشارك في معرض ” تدوير ” بالتعريف بالنفايات الصلبة والتخلص الآمن منها

بلدية الخبر تشارك في معرض ” تدوير ” بالتعريف بالنفايات الصلبة والتخلص الآمن منها
المناطق - الخبر

شاركت بلدية محافظة الخبر بمعرض ” تدوير ” والذي يقام بمنتزه السيد علي التميمي بحي الجسر بالخبر , وتشارك البلدية في فعاليات المعرض الذي يضم العديد من الفعاليات والأنشطة التي تعني بالاستفادة من النفايات الصلبة وإعادة تدويرها، فيما اطلقت العديد من الأنشطة لتوضيح طرق الاستفادة من هذه المواد وكيفية التخلص منها وتعزيز الجوانب التوعوية لدى جميع افراد الاسرة، وتركزت مشاركة البلدية في التعريف بالنفايات الصلبة وطرق التخلص الآمن منها بدلا من رميها في الشوارع أو على الأرصفة أو القيام بحرقها مما يتسبب في انتشار الحشرات والقوارض والتلوث البيئي والبصري للمدينة، فيما أطلقت رقم جوال للتواصل يمكن للفرد خلاله الاتصال على الرقم ” 0596737524 ”  لطلب الحضور ورفع المخلفات بدلا من رميها بطريقة خاطئة.
وحذرت بلدية الخبر من الآثار المترتبة على عدم معرفة التعامل مع النفايات الصلبة ما يهدد في انتشار الروائح الكريهة والمزعجة وتكاثر الذباب والحشرات، إضافة على ذلك فهناك مظاهر التلوث البصري الذي يشوه المظهر العام، كما حرصت البلدية خلال مشاركتها على تعليم الأطفال بكيفية الحفاظ على البيئة من خلال الاستغلال الأمثل لبعض المخلفات وتحويلها الى عناصر جمالية وأحواض زراعية بمشاركة أكثر من 300 طفل قاموا بزراعة الزهور في تلك الأحواض

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