أمانة الشرقية أكثر من ٣٨٠٠ عامل … و٨٥٠ مهندس وفني و٢٦٠ آلية ومعدة لموسم الأمطار

كشفت أمانة المنطقة الشرقية أبرز تفاصيل خطة التعامل مع موسم الأمطار والتي تم اعدادها وذلك بتوجيهات من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي احمد بن فهد بن سلمان حفظهما الله، وبإشراف مباشر ومتابعة من قبل معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير.

ذكر مدير عام إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان في بيان صحافي: وأضاف أن الخطة تم الإعداد والتحضير لها خلال الفترة الماضية بمشاركة وكلاء التعمير والمشاريع والخدمات والمدراء العموم من ذوي الاختصاص والعلاقة، مشيرا الى أنه تم عقد عدد من الاجتماعات الهامة خلال الفترة الماضية برئاسة معالي الأمين لمناقشة الاستعدادات والتحضيرات لموسم الأمطار لهذا العام، لافتا الى أن الخطة تتضمن محاور عدة أبرزها: توفير ٣٨٨٧ عامل للعمل في حاضرة الدمام في مناطق غرب ووسط وشرق الدمام، والخبر ، والظهران يعملون على فترتين، موضحا أنه تم تخصيص ١٥٠٠ عامل في محافظة الخبر، وأكثر من ٢٢٠٠ عامل في الدمام.

وقال إنه تم تخصيص ٨٥٠ مهندس وفني للمشاركة في خطة التعامل مع موسم الأمطار، فيما تم تجهيز ٢٦٠ آلية ومعدة جميعها تحت الجاهزية الكاملة وفي المواقع التي تم تحديدها مسبقا، مشيرا الى أنه تم تجهيز فرق ميدانية للعمل على مدار اليوم اثناء هطول الامطار، حيث ستتولى الفرق الميدانية العمل على سحب تجمعات مياه الأمطار في الأماكن الغير مخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار، وكذلك مباشرة البلاغات التي ترد على هاتف الطوارئ ٩٤٠ إضافة الى المهام المسندة لها وفق الخطة المعدة مسبقا.

ولفت الى وجود ٤٤ محطة تصريف لمياه الأمطار بطاقة تصريفية تصل الى ٤٢٠ ألف متر مكعب في الساعة، تم التأكد من جاهزيتها خلال الفترة الماضية، فيما تم تخصيص طاقم فني مؤهل بشكل عالي للإشراف على عملها خلال فترة هطول الامطار.

وذكر أنه فيما يتعلق بالمناطق الغير مخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار تم التنسيق مع المقاولين للتعامل السريع مع تجمعات المياه، وتم تكليف مقاولي التشغيل بسحب المياه أولاً بأول، من خلال استخدام المضخات وصهاريج المياه وفق خطة العمل المعدة مسبقاً، كما تم تجهيز فرق عمل للقيام بمراقبة انسياب المياه إلى فتحات التصريف، إضافة الى أنه تم التأكد من جاهزية مضخات تصريف مياه الأمطار في جميع الأنفاق.

وأشار الى أن الأمانة قامت ‏ولأول مرة ‫بتركيب أجهزة لقياس الشدة المطرية في أماكن متفرقة بمحطات تصريف مياه الأمطار لرصد الشدة المطرية.

وقال أن الأمانة قامت خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في المنطقة بغرض التعاون في التعامل مع موسم الأمطار من خلال وضع كافة الخطط والاستعدادات والتجهيزات والذي يأتي من مبدأ التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الأمانة وجميع الجهات ذات العلاقة، مشيرا الى وجود غرفة طوارئ تعمل على مدار الساعة خلال موسم الامطار.

وأشاد الصفيان بجهود الجهات الحكومية في وضع الخطط والتجهيزات المبكرة لتصريف مياه الأمطار، وتعاونها مع الأمانة في ذلك، وكذلك متابعة وحرص معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بوضع كافة الاحتمالات، والذي يشرف بشكل مباشر على خطة التعامل مع موسم الأمطار، موكدا أن أمانة المنطقة الشرقية مستعدة بإذن الله لمواجهة موسم الامطار والتعامل مع الحالة المطرية التي قد تشهدها المنطقة خلال الفترة القادمة.