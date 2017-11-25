“67”  مستفيدة من فعاليات اليوم العالمي للسكري في الفروع الايوائية بالرياض

نظمت الفروع الايوائية النسائية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الأسبوع الجاري وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والجمعيات مجموعة من البرامج والفعاليات التثقيفية لـ67 مستفيدة من نزيلاتها المشمولات بالرعاية والموظفات العاملات معهن وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للسكر الذي يصادف 14 نوفمبر من كل عام .

انطلقت اولى هذه الفعاليات التي احتوت على مجموعة من الارشادات الصحية والفحوصات في مركز التأهيل الشامل للإناث بحي القدس بمحاضرة توعوية تحت شعار “كن عضواً وساهم في تقليل انتشار داء السكري” قدمتها المدربة حبيبة اوشك من جمعية السكري السعودية الخيريةلـ 25 مستفيدة من نزيلات المركز كما نظم مركز التأهيل الشامل للإناث بحي الدرعية محاضرةً توعوية أخرى بعنوان “السكر وقاية وعلاج ” حضرها 27 مستفيدة وقدمتها المدربة مرعية الشهري من مدينة الملك سعود الطبية .

و نظم ايضاً مكتب الضمان النسوي بشرق الرياض برنامجاً مماثلاً بالتعاون مع المركز الصحي بالسلي فيما نظمت دار الرعاية الاجتماعية للمسنات بالتعاون مع طالبات قسم التمريض بكلية المعرفة مجموعة من الفعاليات التوعوية لنزيلاتها المسنات تضمنت عدداً من العروض المرئية والترفيهية والأركان التي تتحدث عن اعراض الإصابة بداء السكر وطرق الوقايه منه والحد من مضاعفاته بالإضافة الى اجراء الفحوصات الطبية لقياس نسبة السكر والوزن والطول لـ15 مستفيدة وتوزيع اجهزة قياس السكر عليهن في نهاية الفعاليات.

وتهدف هذه الفعاليات التي تستمر على مدى شهر كامل من تاريخ انطلاقها لتشمل جميع الفروع النسائية في منطقة الرياض الى تعزيز الوعي الصحي حول هذا المرض للنزيلات والموظفات على حد سواء.