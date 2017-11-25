 طيران التحالف العربي يكثف غاراته على مواقع ميليشيا الانقلاب شرق اليمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 25 نوفمبر 2017 ميلاديا

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طيران التحالف العربي يكثف غاراته على مواقع ميليشيا الانقلاب شرق اليمن

طيران التحالف العربي يكثف غاراته على مواقع ميليشيا الانقلاب شرق اليمن
واس - الرياض

كثّف طيران التحالف العربي المساند للشرعية في اليمن، خلال الساعات الماضية، غاراته الحربية على مواقع متفرقة لميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية بمديريتي بيحان وعسيلان بمحافظة شبوة شرق اليمن.
ونقلت وكالة (سبأ) الرسمية عن مصدر عسكري قوله إن طيران التحالف شن أكثر من ست غارات جوية استهدفت مواقع إستراتيجية للميليشيا في شعب مبلقة شمال بيحان وجبل شميس ومحطة لحجن شرق عسيلان.

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