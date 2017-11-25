طيران التحالف العربي يكثف غاراته على مواقع ميليشيا الانقلاب شرق اليمن

كثّف طيران التحالف العربي المساند للشرعية في اليمن، خلال الساعات الماضية، غاراته الحربية على مواقع متفرقة لميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية بمديريتي بيحان وعسيلان بمحافظة شبوة شرق اليمن.

ونقلت وكالة (سبأ) الرسمية عن مصدر عسكري قوله إن طيران التحالف شن أكثر من ست غارات جوية استهدفت مواقع إستراتيجية للميليشيا في شعب مبلقة شمال بيحان وجبل شميس ومحطة لحجن شرق عسيلان.