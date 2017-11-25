 جيف بيزوس : من عامل بمطعم لأغنى رجل فى العالم | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 25 نوفمبر 2017 ميلاديا

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جيف بيزوس : من عامل بمطعم لأغنى رجل فى العالم

جيف بيزوس : من عامل بمطعم لأغنى رجل فى العالم
المناطق _ متابعات

تخطت ثروة مؤسس شركة أمازون ورئيسها التنفيذي، جيف بيزوس، أمس الجمعة عتبة المئة مليار دولار أمريكي لأول مرة، وذلك بفضل المبيعات القياسية التي حققتها الشركة خلال الحدث التجاري الأكبر في الولايات المتحدة، “الجمعة السوداء”.

وبحسب وكالة بلومبرج الإخبارية، فقد ارتفعت ثروة بيزوس من 2.4 مليار دولار أمريكي إلى 100.3 مليار دولار أمريكي، مع القفزة التي حققتها أسهم عملاق التجارة الإلكترونية أمازون بنسبة 2% بفضل مبيعات “الجمعة السوداء”. فقد ارتفعت المشتريات عبر الإنترنت لهذا اليوم بنسبة 18.4% عن العام الماضي، بحسب بيانات “أدوبي أناليتيكس”، ويراهن المستثمرون على أن الشركة سوف تأخذ حصة كبيرة من الإنفاق عبر الإنترنت خلال موسم الإهداء.

ومع بلوغ ثروة رائد الأعمال الأمريكي في مجالي التقنية والتجارة الإلكترونية البالغ من العمر 53 عامًا أكثر من 100 مليار دولار أمريكي، يصبح بيزوس أول ملياردير في العالم مع ثروة من 12 رقمًا منذ عام 1999، حين حقق بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت ذلك الرقم.

وقد ارتفعت ثروة بيزوس خلال العام الحالي فقط 32.6 مليار دولار أمريكي، وهي أعلى زيادة على الإطلاق بحسب مؤشر المليارديرين الخاص بوكالة بلومبرج، وهو ترتيب يومي لأغنى 500 شخص في العالم.

ومع الزيادة المحتملة في ثروة بيزوس، بدأت تُثار أسئلة بشأن ما يعتزم فعله مع تلك الثروة، فبخلاف جيتس، الذي كان لمدة طويلة أغنى رجل في العالم، وذلك حتى شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي حين استحوذ بيزوس على اللقب، فإن الأخير معروف بقلة إنفاقه من ثروته للجمعيات الخيرية.

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