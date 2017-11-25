الهلال: بعد أن فعل كل شيء في كرة القدم يشهد خسارته الأولى لعام 2017

تلقى الهلال، خسارته الأولى في عام 2017 ، بالهزيمة أمام أوروا الياباني، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، ليستمر عناد لقب دوري أبطال آسيا، مع الزعيم السعودي.

ولم يتلق فريق الهلال أي خسارة في عام 2017 ، سواء في دوري أبطال آسيا أو في الدوري السعودي للمحترفين.

وخسارة اليوم، ستكون أصعب خسارة يتعرض لها الفريق الهلالي، بعد أن فعل كل شيء في كرة القدم، وكان الفريق الأخطر، والمسيطر على المباراة، وكان الأقرب للتسجيل، وخطف البرازيلي رافائيل سيلفا، محترف أوراوا هدفاً في الوقت القاتل، على عكس سير المباراة.

وخسر الهلال اللقب الآسيوي لصالح أوراوا اليابني، بالتعادل في المملكة بهدف لكل فريق، والخسارة اليوم بهدف نظيف في لقاء الإياب بالدور النهائي.