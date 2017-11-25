وزير الخارجية البريطاني يرحب باتفاق المعارضة السورية في الرياض

رحب وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، بتوصل المعارضة السورية خلال اجتماعها في الرياض بتشكيل فريق مفاوضات جديد وانتخاب الدكتور نصر الحريري رئيساً للهيئة العليا للمفاوضات قبل انطلاق المفاوضات في جنيف الأسبوع القادم، مهنئاً المملكة العربية السعودية على استضافتها لهذا الاجتماع الناجح الذي جمع بين أعضاء المعارضة السورية.

وقال جونسون في بيان صدر عن الخارجية البريطانية اليوم، ” أرحب بنبأ توصل المعارضة السورية لاتفاق في الرياض على تشكيل فريق مفاوضات جديد قبيل انطلاق المفاوضات في جنيف الأسبوع القادم، واتخاذ خطوة للأمام في التزامها بالسلام في سوريا “.

وأوضح أن المعارضة السورية بذلت الكثير وأبدت مرونة كبيرة في جهودها لتوحيد وتوسيع قاعدتها، وأرحب بالتزام المعارضة الواسع بالمشاركة في مفاوضات سياسية دون شروط مسبقة، ويجب على النظام وداعميه إبداء نفس الالتزام حيث لم يعد لديهم أي عذر يبرر عدم تواصلهم مع المعارضة.

وأشار وزير الخارجية البريطاني إلى أن اتفاق المعارضة الحالي يعد فرصة جديدة أمام المحادثات القادمة في جنيف لإعطاء زخم جاد نحو تأسيس عملية انتقالية سياسية شاملة للجميع ولازمة لإنهاء هذا الصراع.