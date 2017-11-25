 نائب الرئيس اليمني يجدد اتهام بلاده للحوثيين باستغلال ميناء الحديدة في تهريب السلاح | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 25 نوفمبر 2017 ميلاديا

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نائب الرئيس اليمني يجدد اتهام بلاده للحوثيين باستغلال ميناء الحديدة في تهريب السلاح

نائب الرئيس اليمني يجدد اتهام بلاده للحوثيين باستغلال ميناء الحديدة في تهريب السلاح
المناطق _ عدن

جدد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، اتهام بلاده لميليشيا الحوثي باستغلال ميناء الحديدة، غرب اليمن، في تهريب السلاح.
وقال خلال لقائه اليوم عدداً من قيادات محافظة الحديدة، إن الحوثيين استغلوا ميناء الحديدة وموارده كمنفذ بحري هام للاتجار والثراء على حساب فاقة وحاجة أبناء الحديدة وأبناء تهامة بشكل عام.
ولفت اللقاء إلى ضرورة وجود رقابة وإشراف أممي يُسهم في عدم استغلال الميناء عند إعادة فتحه، في إدخال الأسلحة والممنوعات واحتكار المواد الغذائية ونهب المساعدات الإنسانية.
وأشاد نائب رئيس الجمهورية بدور أبناء الحديدة في صفوف الجيش الوطني وما سجلوه من بطولات في دحر ميليشيا الانقلاب بمختلف الجبهات ومنها جبهتي ميدي وحرض، مؤكداً حرص القيادة السياسية ومساعيها الحثيثة بدعم أخوي من التحالف لاستكمال تحرير المحافظة وإنقاذ أبنائها من سطوة الميليشيات.

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