 الجيش اليمني يصد هجوما للانقلابيين في مأرب | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 25 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الجيش اليمني يصد هجوما للانقلابيين في مأرب

الجيش اليمني يصد هجوما للانقلابيين في مأرب
المناطق _ مأرب

تمكن الجيش اليمني بمديرية صرواح بمأرب من صد هجوم للميليشيا الانقلابية، وتحقيق تقدم ميداني بجبل مرثد الاستراتيجي إثر مواجهات استمرت لساعات.

وقال مصدر ميداني لـ “سبتمبر نت”: إن أفراد الجيش اليمني تمكنوا الليلة الماضية، من تحرير إحدى التباب التابعة لجبل مرثد، تزامناً مع قصف مدفعي استهدف مواقع الميليشيا بهيلان ومواقع أخرى.

وأكد المصدر أن الميليشيا كانت تستخدم التبة التي حررها الجيش اليمني لاستهداف بعض مواقع الجيش بمحيط مرثد.

وأشار المصدر إلى أن أفراد الجيش اليمني نجحوا في تحويل هجوم الميليشيا الانقلابية إلى هجوم عكسي، تمكنوا خلاله من تحقيق تقدم ميداني، وقتل ما لا يقل عن 10 من عناصر الميليشيا وجرح العشرات.

وأكد المصدر مصرع أحد القيادات الميدانية للميليشيا، ويدعى محمد القبتين، الذي ينتمي لبلاد الروس في صنعاء جراء القصف المدفعي الذي رافق عمليات الجيش اليمني في صرواح.

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