الجيش اليمني يصد هجوما للانقلابيين في مأرب

تمكن الجيش اليمني بمديرية صرواح بمأرب من صد هجوم للميليشيا الانقلابية، وتحقيق تقدم ميداني بجبل مرثد الاستراتيجي إثر مواجهات استمرت لساعات.

وقال مصدر ميداني لـ “سبتمبر نت”: إن أفراد الجيش اليمني تمكنوا الليلة الماضية، من تحرير إحدى التباب التابعة لجبل مرثد، تزامناً مع قصف مدفعي استهدف مواقع الميليشيا بهيلان ومواقع أخرى.

وأكد المصدر أن الميليشيا كانت تستخدم التبة التي حررها الجيش اليمني لاستهداف بعض مواقع الجيش بمحيط مرثد.

وأشار المصدر إلى أن أفراد الجيش اليمني نجحوا في تحويل هجوم الميليشيا الانقلابية إلى هجوم عكسي، تمكنوا خلاله من تحقيق تقدم ميداني، وقتل ما لا يقل عن 10 من عناصر الميليشيا وجرح العشرات.

وأكد المصدر مصرع أحد القيادات الميدانية للميليشيا، ويدعى محمد القبتين، الذي ينتمي لبلاد الروس في صنعاء جراء القصف المدفعي الذي رافق عمليات الجيش اليمني في صرواح.