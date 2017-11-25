 أمير القصيم يشهد انطلاق فعاليات معرض “هابيتات” الثلاثاء المقبل | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 25 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أمير القصيم يشهد انطلاق فعاليات معرض “هابيتات” الثلاثاء المقبل

أمير القصيم يشهد انطلاق فعاليات معرض “هابيتات” الثلاثاء المقبل
المناطق _ بريدة

يشهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، مساء الثلاثاء القادم ، انطلاق فعاليات المعرض السعودي الثالث للعقار والبناء ” هابيتات ” والذي يمتد 5 أيام ،  بمشاركة أكثر من 100 شركة عقارية ومؤسسة مختصه بالبناء والأثاث والديكور ، وذلك بمركز القصيم الدولي للمؤتمرات والمعارض ببريدة.

 

وأوضح رئيس مجلس ادارة مركز القصيم الدولي للمعارض والمؤتمرات سليمان بن إبراهيم العمري ، أن رعاية سمو أمير منطقة القصيم ، داعماً رئيساً لمثل هذه المعارض التي تهتم بقطاع العقار والبناء ، و تترجم مثالية الاقتصاد بالمملكة و أهمية التنمية المجتمعية على كافة الأصعده  ، مشيراً أن المعرض السعودي الثالث للعقار والبناء والأثاث والديكور يسلط الضوء على أخر المستجدات في هذه القطاعات الهامة والتي تلامس طبقات المجتمع  .

 

ولفت العمري  إلى ان المعرض له دور بارز في إبرام عدد من الصفقات التجارية بين القطاعين الحكومي والخاص و المستهلكين ، مؤكداً أنه سيقام على هامش المعرض مجموعة من الدورات والندوات وورش العمل التي تعني بالعقار والبناء والأثاث والديكور، والتي يقدمها عدد من المتخصصين من القطاعين الحكومي والخاص ، داعياً المهتمين والمختصين وكافة شرائح المجتمع لحضور فعاليات المعرض ، مقدماً شكره للمشاركين في المعرض من شركات متخصصة في مجال البناء والعقار والأثاث والديكور ، آملاً أن تكون المخرجات بحجم التطلعات.

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