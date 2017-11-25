 مدير تعليم جدة يحتفل بزواج نجله بحضور محافظ جدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 25 نوفمبر 2017 ميلاديا

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مدير تعليم جدة يحتفل بزواج نجله بحضور محافظ جدة

مدير تعليم جدة يحتفل بزواج نجله بحضور محافظ جدة
المناطق _ عادل الزهراني

شرف صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة ليلة البارحة  حفل زواج الملازم  اول احمد نجل مدير عام التعليم بمحافظة جدة عبد الله الثقفي  كما حضر الحفل وكيل وزارة التعليم الدكتور نياف الجابري ووكيل الوزارة للمناهج والبرامج أمين عام إدارات التعليم الدكتور راشد الغياض وعدد من مديري التعليم في المملكة و مديري الدوائر الحكومية في المنطقة  . وشهدت قاعة أمسيتي بجدة ليلة من ليالي الفرح حيث حضر أكثر من ألفي شخص من وجهاء وأعيان  ومثقفي المجتمع ورجال التربية والتعليم والإعلام ، وشهد الحفل أداء عدد من الفلكلورات الشعبية والعرضة السعودية .

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