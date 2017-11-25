مدير تعليم جدة يحتفل بزواج نجله بحضور محافظ جدة

شرف صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة ليلة البارحة حفل زواج الملازم اول احمد نجل مدير عام التعليم بمحافظة جدة عبد الله الثقفي كما حضر الحفل وكيل وزارة التعليم الدكتور نياف الجابري ووكيل الوزارة للمناهج والبرامج أمين عام إدارات التعليم الدكتور راشد الغياض وعدد من مديري التعليم في المملكة و مديري الدوائر الحكومية في المنطقة . وشهدت قاعة أمسيتي بجدة ليلة من ليالي الفرح حيث حضر أكثر من ألفي شخص من وجهاء وأعيان ومثقفي المجتمع ورجال التربية والتعليم والإعلام ، وشهد الحفل أداء عدد من الفلكلورات الشعبية والعرضة السعودية .