 أمير الباحة يرعى غدا توقيع اتفاقيات ما بين مركز جمعية الأطفال المعوقين وتعليم المنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 25 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أمير الباحة يرعى غدا توقيع اتفاقيات ما بين مركز جمعية الأطفال المعوقين وتعليم المنطقة

أمير الباحة يرعى غدا توقيع اتفاقيات ما بين مركز جمعية الأطفال المعوقين وتعليم المنطقة
المناطق _ الباحة
يقوم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة يوم غد، بزيارة لمركز جمعية الأطفال المعوقين بمنطقة الباحة .
وأوضح مدير عام مركز الجمعية نعيم بن علي الكلي أن سموه سيرعى خلال الزيارة توقيع اتفاقيات ما بين المركز والإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة ، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز سبل التكامل لتفعيل الخطط المشتركة التي تتضافر فيها الجهود من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأطفال المعاقين وابراز الدور التكاملي لمؤسسات المجتمع داخل المنطقة وتحقيق الأهداف التي ترسمها القيادة الحكيمة لتنمية المجتمع وتطويره.
وأعرب عن شكره لسمو أمير الباحة على هذه الزيارة الكريمة التي تأتي ضمن اهتمامات سموه المستمرة لدعم المركز في تحقيق أهدافه لخدمة أبناء وبنات منطقة الباحة من الأطفال المعوقين ، مشيراً إلى أن ذلك ما عهده الجميع من قبل سموه الكريم من دعم ومساندة لجميع القطاعات العاملة بالمنطقة .

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