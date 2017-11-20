 ستة محاور في مؤتمر “خير أمة” أبرزها الوسطية في الإسلام أصالة المنهج وضرورة التطبيق | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 25 نوفمبر 2017 ميلاديا

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ستة محاور في مؤتمر “خير أمة” أبرزها الوسطية في الإسلام أصالة المنهج وضرورة التطبيق

المناطق _ سعد عسيري
تعقد اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي لدول آسيان الأول ، الذي ترعاه المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وببدأ أعماله في العاصمة الماليزية كوالالمبور بعد غد الأحد الثامن من شهر ربيع الأول 1439هــ ، مؤتمراً صحفياً بعد ظهر يوم غد  السبت السابع من الشهر في مقر إقامة المؤتمر في فندق الانتركونتننتال  ، يتم خلاله تسليط  المزيد من الضوء على المؤتمر ، ومحاوره ، وجلساته وموضوعاته وأهدافه ورسالته ، كما يتم خلال المؤتمر الإجابة عن أسئلة مراسلي ومندوبي وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة الذين توافدوا على كوالالمبور لتغطية فعاليات وأعمال المؤتمر .
ويشارك في المؤتمر كل من وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية رئيس اللجنة الشيخ عبدالرحمن بن غنام الغنام ، ومستشار رئيس مجلس الوزراء الماليزي وقاضي محمكمة الإرهاب الدكتور داتو فتح الباري ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا الأستاذ محمود بن حسين قطان .
وفي سياق متصل ، أفاد بيان اللجنة التحضيرية للمؤتمر في هذا الشأن أن المؤتمر      ــ الذي يعقد تحت شعار ” امة وسطاً ” , وبعنوان : ( خير أمة ) , وبمشاركة علماء ، ودعاة ومفكرون من دول الآسيان والمملكة العربية السعودية ممثلةً في وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد ـــ سيناقش ” بمشيئة الله تعالى ” على مدار ثلاثة أيام ستة محاور : الأول بعنوان : ( الوسطية في الإسلام أصالة المنهج وضرورة التطبيق) ، والثاني بعنوان 🙁 التحديات التي تواجه الوسطية )، والمحور الثالث بعنوان : ( الطائفية والغلو وآثرهما في تمزيق وحدة المسلمين )،والمحور الرابع بعنوان 🙁 جهود أئمة الإسلام في تحقيق الوسطية ) ، والمحور الخامس بعنوان:( نماذج معاصرة في تحقيق الوسطية )، والمحور السادس بعنوان: ( جهود الدول والمنظمات الإسلامية في تحقيق الوسطية وتعزيز التضامن الإسلامي ).
وأوضح البيان أن المحور الأول يتضمن الموضوعات التالية : المنهج الوسطي في تحقيق الأمة , ومعالم المنهج الوسطي عند أهل السنة والجماعة , وحاجة المسلمين إلى الوسطية في الواقع المعاصر , وثمار لزوم المنهج الوسطي وتطبيقاته المعاصرة , وبيان سعة المنهج الوسطي وتقبله للآخر .
أما المحور الثاني فيناقش الموضوعات التالية : وسائل الإعلام وأثرها في تهديد الوسطية ( زرع الخلاف بين المسلمين , وتشوية صورة العلماء والمجتمعات الإسلامية , نشر الغلو والتطرف ) , وأهمية البناء الخلقي لدى طلبة العلم الشرعي , وظاهرة الإلحاد بين شباب المسلمين (الأسباب والعلاج ) .
ويناقش المحور الثالث الموضوعات التالية : التنظيمات الإرهابية وخطرها على استقرار الدول والمجتمعات الإسلامية , ووسائل المشروع الطائفي في التغلغل في المجتمعات الإسلامية والأبعاد السياسية للمشروع الطائفي وتوظيفه للغلو والتطرف لتحقيق أهدافه .
وأما المحور الرابع فيتضمن الموضوعات التالية : موقف أئمة الإسلام من التعصب المذهبي والغلو في الدين , وجهدهم في تحقيق الوسطية , ونماذج تاريخية مشرقة لأئمة الإسلام في التعامل مع المخالفين , والأئمة الأربعة وجهدهم في تحقيق الوسطية , وعلماء الشافعية وجهودهم في تحقيق خيرية الأمة , والتوسط والاعتدال في منهاج سلف الأمة .
ويناقش المحور الخامس الموضوعات التالية : جهود العلماء المعاصرين في تحقيق الوسطية , وتحقيق الوسطية من خلال مناهج الدراسات الإسلامية في الجامعات الإسلامية (الجامعات السعودية والجامعات الماليزية أنموذجاً ) , وتحقيق الوسطية من خلال المجامع الفقهية وهيئات الفتوى في العالم الإسلامي .
أما المحور السادس والأخير فيتناول الموضوعات التالية : جهود المملكة العربية السعودية في تحقيق الوسطية ومحاربة الغلو , وخدمة الحرمين الشريفين وأثرها في تحقيق الوسطية , وجهود مملكة ماليزيا في تحقيق مفهوم خير أمة , وجهود المنظمات الإسلامية في نشر الوسطية .

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