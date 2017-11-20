 نائب الرئيس اليمني يُشدد على ضرورة تكاتف الجهود لتخليص اليمن من الميليشيات الانقلابية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 25 نوفمبر 2017 ميلاديا

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نائب الرئيس اليمني يُشدد على ضرورة تكاتف الجهود لتخليص اليمن من الميليشيات الانقلابية

نائب الرئيس اليمني يُشدد على ضرورة تكاتف الجهود لتخليص اليمن من الميليشيات الانقلابية
TO GO WITH AFP STORY BY ACIL TABBARA Yemeni General Ali Mohsen al-Ahmar listens to a question during an interview with AFP in Sanaa on February 18, 2012. Referendum-like elections will be held in Yemen on February 21 to approve Abdrabuh Mansur Hadi as a consensus president for a two-year term to replace President Ali Abdullah Saleh, who is stepping down after a year of protests under a Gulf-brokered deal. AFP PHOTO/MOHAMMED HUWAIS (Photo credit should read MOHAMMED HUWAIS/AFP/Getty Images)
المناطق _ عدن

شدد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، على ضرورة تكاتف الجهود من أجل تخليص اليمن من الميليشيات الانقلابية.
وأكد خلال لقائه اليوم عدداً من محافظي ووكلاء محافظات إقليم تهامة في اليمن حرص القيادة السياسية اليمنية بدعم من التحالف العربي على استكمال تحرير الإقليم وطرد الميليشيات الانقلابية وبسط سلطة الحكومة الشرعية.
وأشار إلى أن القيادة السياسية و دول التحالف يولون إقليم تهامة واستعادة الدولة فيه أهمية لا تقل عن بقية الأقاليم، داعيًا إلى الوقوف صفاً واحداً خلف قيادة الشرعية بما يمكنها من إنهاء المعاناة التي يتجرعها أبناء الشعب اليمني.

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