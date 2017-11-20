 مكسيكية تترك حفل زفافها وتذهب لتعالج مريضها بفستان الزفاف | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 25 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الفيصلي يسحق الفتح بخماسية تعليم المدينة تلزم مدارس البنات بزي المدرسي “المريول” خلال تطبيق برنامج التربية البدنية والصحية دراسة : 20 دقيقة يوميًا من الأنشطة البدنية تقيك من أمراض الشيخوخة تذاكر حفل هبة طوجي بالرياض تصل لأكثر من 350 ألف مشاهدة مكسيكية تترك حفل زفافها وتذهب لتعالج مريضها بفستان الزفاف نائب الرئيس اليمني يُشدد على ضرورة تكاتف الجهود لتخليص اليمن من الميليشيات الانقلابية ستة محاور في مؤتمر “خير أمة” أبرزها الوسطية في الإسلام أصالة المنهج وضرورة التطبيق أمير الباحة يرعى غدا توقيع اتفاقيات ما بين مركز جمعية الأطفال المعوقين وتعليم المنطقة الربيعي : لا يجوز الفرح لفوز فريق بوذي على آخر مسلم مدير تعليم جدة يحتفل بزواج نجله بحضور محافظ جدة أمير القصيم يشهد انطلاق فعاليات معرض “هابيتات” الثلاثاء المقبل الإسكان :تدعو ملاك الأراضي بـ”تحديث بياناتهم”

مكسيكية تترك حفل زفافها وتذهب لتعالج مريضها بفستان الزفاف

مكسيكية تترك حفل زفافها وتذهب لتعالج مريضها بفستان الزفاف
المناطق _ الرياض

أثارت واقعة مغادرة ممرضة مكسيكية لعريسها ليلة زفافها وذهابها إلى أحد المرضى لإعطائه العلاج الخاص به حالة من الجدل ما بين مؤيد لها ومن يعتبرها مثالية أكثر من اللازم، حسبما نشرت صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية.

الصحيفة أشارت إلى أن يازمين دومينغيز وهي ممرضة مكسيكية تركت حفل زفافها وذهبت إلى مريضها بفستان الزفاف لإعطائه حقنة بسبب تآخر حالته الصحية؛ حيث استأذنت من زوجها بعد دقائق من ابتداء حفل العرس، وغادرت لإسعاف مريض تعالجه في منزله، وعندما اطمأنت على حالته عادت مرة أخرى للاحتفال مع عائلتها وأصدقائها بحفل زفافها الذي أقيم بمزرعة في بلدة بارايسو بولاية تاباسكو جنوب المكسيك.
البعض اعتبر هذا السلوك واجبًا أخلاقيا بحكم طبيعة عملها كممرضة لزم عليها أن تكون بجوار مرضاها في الأوقات الطارئة أيًا كانت الظروف، بينما آخرون رأوا في ذلك مبالغة ومثالية إذ كان بإمكانها أن تبلغ زميلة لها بالقيام بهذا الدور خاصة أن الدور الملقى عليها ليس بالخطير كونها ممرضة وليست طبيبة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>