 تذاكر حفل هبة طوجي بالرياض تصل لأكثر من 350 ألف مشاهدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 25 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تذاكر حفل هبة طوجي بالرياض تصل لأكثر من 350 ألف مشاهدة مكسيكية تترك حفل زفافها وتذهب لتعالج مريضها بفستان الزفاف نائب الرئيس اليمني يُشدد على ضرورة تكاتف الجهود لتخليص اليمن من الميليشيات الانقلابية ستة محاور في مؤتمر “خير أمة” أبرزها الوسطية في الإسلام أصالة المنهج وضرورة التطبيق أمير الباحة يرعى غدا توقيع اتفاقيات ما بين مركز جمعية الأطفال المعوقين وتعليم المنطقة الربيعي : لا يجوز الفرح لفوز فريق بوذي على آخر مسلم مدير تعليم جدة يحتفل بزواج نجله بحضور محافظ جدة أمير القصيم يشهد انطلاق فعاليات معرض “هابيتات” الثلاثاء المقبل الإسكان :تدعو ملاك الأراضي بـ”تحديث بياناتهم” الجيش اليمني يصد هجوما للانقلابيين في مأرب متحف “أم فايز” نموذج إبداعي لتطوير التراث القديم بهوية جديدة تجارب رواد العمل الأثري السعودي في معرض مصور بالرياض

تذاكر حفل هبة طوجي بالرياض تصل لأكثر من 350 ألف مشاهدة

تذاكر حفل هبة طوجي بالرياض تصل لأكثر من 350 ألف مشاهدة
المناطق _ الرياض

يشهد حفل الفنانة اللبنانية الصاعدة هبة طوجي، الذي يقام لأول مرة في المملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرًا من الفتيات السعوديات؛ حيث تخطت مشاهدات تذكرة الحفل على الموقع الرسمي الذي يطرحها أكثر من 350 ألف مشاهدة، وسط إقبال كثيف على الشراء.

ويأتي حفل هبة طوجي التي اكتسحت برنامج المواهب الشهير ذا فويس، أحلى صوت، بعروض مميزة، وذلك بدعوة من الهيئة العامة للترفية بالتعاون مع إحدى شركات الإنتاج اللبنانية.

ووضعت اللجنة المنظمة شروطًا للحفل؛ حيث إنه يقام للنساء فقط، كما يمنع دخول الفتيات أقل من ١٥ سنة، فيما تراوحت أسعار التذاكر ما بين 350 إلى 750 ريالًا.

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم 6 ديسمبر المقبل، على مسرح مركز الملك فهد الثقافي في الرياض، كما يرافق فقرة هبة طوجي التي تستمر 90 دقيقة، فريق نسائي من الكورال.

أكّد أسامة الرحباني مدير أعمال هبة طوجي، أنّ الحفلة تدور في مسرح مقفل يتسّع لنحو 3000 شخص. وتابع: “متمسكون بأصالة الفن الذي كان يقدمه أهلنا من قبلنا (عاصي ومنصور)، وأنّنا سائرون على خطاهم قلبًا وقالبًا. كما أنّ هيئة الترفيه في السعودية فتّشت عمّن يمكن أن يقدم حفلة من هذا النوع وبعد بحثها عن المختلف، وقع اختيارها على هبة طوجي؛ كون تاريخها المهني ينم عن ذلك بوضوح”.

وكانت الهيئة العامة للترفيه، منظمة هذا الحفل، وعبر روزنامة برامجها قد روّجت للحدث عبر حسابها الخاص على موقع تويتر الإلكتروني في 17 نوفمبر الجاري.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>