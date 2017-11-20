تذاكر حفل هبة طوجي بالرياض تصل لأكثر من 350 ألف مشاهدة

يشهد حفل الفنانة اللبنانية الصاعدة هبة طوجي، الذي يقام لأول مرة في المملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرًا من الفتيات السعوديات؛ حيث تخطت مشاهدات تذكرة الحفل على الموقع الرسمي الذي يطرحها أكثر من 350 ألف مشاهدة، وسط إقبال كثيف على الشراء.

ويأتي حفل هبة طوجي التي اكتسحت برنامج المواهب الشهير ذا فويس، أحلى صوت، بعروض مميزة، وذلك بدعوة من الهيئة العامة للترفية بالتعاون مع إحدى شركات الإنتاج اللبنانية.

ووضعت اللجنة المنظمة شروطًا للحفل؛ حيث إنه يقام للنساء فقط، كما يمنع دخول الفتيات أقل من ١٥ سنة، فيما تراوحت أسعار التذاكر ما بين 350 إلى 750 ريالًا.

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم 6 ديسمبر المقبل، على مسرح مركز الملك فهد الثقافي في الرياض، كما يرافق فقرة هبة طوجي التي تستمر 90 دقيقة، فريق نسائي من الكورال.

أكّد أسامة الرحباني مدير أعمال هبة طوجي، أنّ الحفلة تدور في مسرح مقفل يتسّع لنحو 3000 شخص. وتابع: “متمسكون بأصالة الفن الذي كان يقدمه أهلنا من قبلنا (عاصي ومنصور)، وأنّنا سائرون على خطاهم قلبًا وقالبًا. كما أنّ هيئة الترفيه في السعودية فتّشت عمّن يمكن أن يقدم حفلة من هذا النوع وبعد بحثها عن المختلف، وقع اختيارها على هبة طوجي؛ كون تاريخها المهني ينم عن ذلك بوضوح”.

وكانت الهيئة العامة للترفيه، منظمة هذا الحفل، وعبر روزنامة برامجها قد روّجت للحدث عبر حسابها الخاص على موقع تويتر الإلكتروني في 17 نوفمبر الجاري.