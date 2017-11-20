 دراسة : 20 دقيقة يوميًا من الأنشطة البدنية تقيك من أمراض الشيخوخة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 25 نوفمبر 2017 ميلاديا

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دراسة : 20 دقيقة يوميًا من الأنشطة البدنية تقيك من أمراض الشيخوخة

دراسة : 20 دقيقة يوميًا من الأنشطة البدنية تقيك من أمراض الشيخوخة
المناطق _ الرياض
دراسة كندية حديثة تكشف أن ممارسة الأنشطة البدنية عالية الكثافة، يمكن أن تحد من خطر الإصابة بأمراض الشيخوخة، وعلى رأسها الخرف والزهايمر. وأجرى الدراسة باحثون بجامعة ماكماستر الكندية، في دورية “علم الأعصاب الإدراكي” العلمية.
وأظهرت النتائج أن المشاركين ظهر عليهم تحسن كبير في الجزء المتعلق بالتمييز في الذاكرة، المسؤول على سبيل المثال عن تمييز الأشخاص لسيارتهم عن سيارة الآخرين من نفس اللون والنوع والموديل.
ونقلت الدراسة عن جينيفر هايز، قائد فريق البحث بجامعة ماكماستر، قوله إن “النتائج تكشف العلاقة بين ممارسة التمارين الرياضية وتحسن الأداء الأكاديمي للأشخاص”. وأضافت أن “التمارين التمارين الرياضية المكثفة توفر فرصة حقيقية وفوائد كبيرة لكبار السن، نظرا لأن هذا النوع من الذاكرة ينخفض مع التقدم في السن”.
ومرض الخرف هو حالة شديدة جدًا من تأثر العقل بتقدم العمر، وهو مجموعة من الأمراض التي تسبب ضمورًا في الدماغ. ويعتبر الزهايمر أحد أشكال الخرف، ويؤدي إلى تدهور متواصل في قدرات التفكير ووظائف الدماغ، وفقدان الذاكرة.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، بلغ عدد المصابين بالخرف حول العالم، في 2015، نحو 47.5 مليون، وقد يرتفع بسرعة مع زيادة متوسط العمر وعدد كبار السن.

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