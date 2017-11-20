الفيصلي يسحق الفتح بخماسية المناطق _الاحساء

سحق فريق الفيصلي مضيفه فريق الفتح في الأحساء بخمسة أهداف مقابل لاشيء ضمن مباريات الجولة الـ١١ من الدوري السعودي للمحترفين. وجاءت الأهداف عن طريق اللاعب اسلام سراج في الدقيقة ٢٣ من زمن الشوط الأول، وفي الشوط الثاني أضاف روجيرو الهدف الثاني في الدقيقة ٤٦ ، وعزز إسلام سراج أهداف فريقه بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة ٥٧، وعاد البرازيلي روجيرو لتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة ٧٧ واختتم تنداي الخماسية في الدقيقة ٨٩. وبهذا الفوز رفع الفيصلي رصيده من النقاط إلى ١٩ نقطة وتجمد الفتح عند النقطة ١٥.