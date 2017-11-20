 شرطة منطقة الجوف والجهات الحكومية تواصل حملاتها لضبط المخالفين | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 25 نوفمبر 2017 ميلاديا

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شرطة منطقة الجوف والجهات الحكومية تواصل حملاتها لضبط المخالفين

شرطة منطقة الجوف والجهات الحكومية تواصل حملاتها لضبط المخالفين
المناطق _ الجوف
صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم / يزيد بن سعود النومس وانه تواصلاً لتنفيذ  الحملة الوطنية الشاملة لضبط وتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود  ( وطن بلا مخالف ) .
فقد تم بمنطقة الجوف يوم الجمعة الموافق ٦-٣-١٤٣٩ هـ  ضبط عدد(١٥٣) مخالف لنظام العمل والإقامة
والمنفذين ({ شرطة محافظة القريات _ شرطة محافظة طبرجل _ شؤون الأمن متمثل بقوه الضبط الميداني  _ إدارة دوريات الامن_القوة الخاصة لأمن الطرق _ شرطة محافظة دومة الجندل). كذلك نفذت حملة بمدينة سكاكا عصر يوم السبت الموافق ٧-٣-١٤٣٩ هـ لمحطات الوقود ومحلات الكوفي شوب والمقاهي الموجودة على أطراف مدينة سكاكا ومحلات المواد الغذائية( البقالات) بمشاركة ( قوة الضبط الميداني، قوة المهمات والواجبات الخاصة، إدارة المرور، إدارة دوريات الأمن، مفتشي فرع وزارة التجارة، مفتشي القسم الصحي بالامانة، مفتشي فرع وزارة العمل ) وأسفرت الحملة عن ضبط عدد(٣٧) مخالف لنظامي العمل والإقامة. مخالفتين لفرع وزارة التجارة ومصادرة اكثر  من (٣٢٠٠) قطعة مختلفة ومقلدة وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس لعدد(٢٣) محل. بالاضافة لعدد(١٣) مخالفة صحية وعدد ثلاث مخالفات تعليمات وإغلاق ثلاث محلات من مفتشي الأمانة لعدد (٢٢) محل.
وشرطة منطقة الجوف تؤكد استمرارها لتلك الحملات بشكل يومي ولن تتهاون بذلك. والله الموفق

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