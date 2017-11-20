 حقق لاعبوه ثلاثة ميداليات .. فريق الجوف للشلل الدماغي إلى نهائي خماسيات الصالات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 26 نوفمبر 2017 ميلاديا

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حقق لاعبوه ثلاثة ميداليات .. فريق الجوف للشلل الدماغي إلى نهائي خماسيات الصالات

حقق لاعبوه ثلاثة ميداليات .. فريق الجوف للشلل الدماغي إلى نهائي خماسيات الصالات
المناطق _الرياض

ضمن منافسات اليوم الثاني من منافسات دورة ألعاب البارا السعودية الأولى و التي تقام منافساتها خلال الفترة من الخامس و حتى التاسع من شهر ربيع الأول لعام 1439هـ في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي ؛ حقق لاعب نادي الجوف لذوي الاحتياجات الخاصة نايف بن عياد الشمري المركز الثاني في منافسات كرة الطاولة لفئة الإعاقة الذهنية تحت سن 18 سنة ، بينما حقق زميله اللاعب معن بن أحمد الزيد المركز الثالث في بطولة السباحة لفئة الإعاقة الذهنية ، كما حقق اللاعب خالد بن خليوي الرويلي المركز الثالث في لعبة البوتشي للإعاقة الذهنية .

هذا و تأهل فريق الجوف إلى نهائي خماسيات كرة القدم ( صالات) لذوي إعاقة الشلل الدماغي بعد كسبه احتجاجه ضد نادي المنطقة الشرقية و اعتباره فائزًا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل صفر ، و سوف تكون المباراة الختامية مع شقيقه نادي جده في مساء يوم الأحد الثامن من شهر ربيع الأول لعام 1439هـ .

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