جمعية حماية المستهلك تعلن توفر وظائف شاغرة

أعلنت جمعية حماية المستهلك عن توفر وظائف شاغرة بمسمى (سكرتير)، فيما جاءت وفق الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على دبلوم سكرتارية بعد الثانوية تخصص سكرتارية أو ما يعادلها.

– يفضل خبرة عملية لا تقل عن سنتين في مجال التخصص.

– متمكن في التحضير للاجتماعات وكتابة المحاضر.

– إجادة الطباعة باللغتين العربية والإنجليزية.

– لديه مهارات جيدة في الاتصال والتواصل.

– القدرة على تحمل ضغوط العمل.

– يفضل إجادة اللغة الإنجليزية.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عبر إرسال السيرة الذاتية متضمنة الشهادات والخبرات والدورات إلى البريد الإلكتروني: job@cpa.org.sa في موعد أقصاه الجمعة الموافق 1439/3/6هـ.

تفاصيل أكثر