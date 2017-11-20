 جمعية حماية المستهلك تعلن توفر وظائف شاغرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 26 نوفمبر 2017 ميلاديا

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جمعية حماية المستهلك تعلن توفر وظائف شاغرة

جمعية حماية المستهلك تعلن توفر وظائف شاغرة
المناطق - الرياض

أعلنت جمعية حماية المستهلك عن توفر وظائف شاغرة بمسمى (سكرتير)، فيما جاءت وفق الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصل على دبلوم سكرتارية بعد الثانوية تخصص سكرتارية أو ما يعادلها.
– يفضل خبرة عملية لا تقل عن سنتين في مجال التخصص.
– متمكن في التحضير للاجتماعات وكتابة المحاضر.
– إجادة الطباعة باللغتين العربية والإنجليزية.
– لديه مهارات جيدة في الاتصال والتواصل.
– القدرة على تحمل ضغوط العمل.
– يفضل إجادة اللغة الإنجليزية.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عبر إرسال السيرة الذاتية متضمنة الشهادات والخبرات والدورات إلى البريد الإلكتروني: job@cpa.org.sa في موعد أقصاه الجمعة الموافق 1439/3/6هـ.

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