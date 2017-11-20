 بهدف دون رد.. فوز صعب لمانشستر على برايتون | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 26 نوفمبر 2017 ميلاديا

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بهدف دون رد.. فوز صعب لمانشستر على برايتون

بهدف دون رد.. فوز صعب لمانشستر على برايتون
المناطق - وكالات

واصل فريق مانشستر يونايتد مطاردته لمانشستر سيتي على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عبر فوزه الصعب على ضيفه برايتون بهدف دون رد اليوم في الجولة الثالثة عشرة من المسابقة.

وارتفع رصيد مانشستر إلى 29 نقطة في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن سيتي المتصدر الذي يلتقي مع مضيفه هادريسفيلد غدا الأحد ، وتوقف رصيد برايتون عند 16 نقطة ليبقى في المركز التاسع .

وفي باقي المباريات فاز فريق واتفورد على مضيفه نيوكاسل يونايتد 3 – صفر ، وفوز فريق كريستال بالاس على ضيفه ستوك سيتي 2-1 ، وتعادل فريق توتنهام مع ضيفه وست بروميتش البيون 1-1 ، كما تعادل فريق سوانسي سيتي مع بورنموث سلبيا .

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