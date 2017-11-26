 إذا كان أحد أبنائك “بدين”.. فإليك نصائح للتعامل معه ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 26 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تحذير دولي من “أزمة” في أسواق الغاز.. وقطر المتضرر الأول مشتركو الاتصالات يستهلكون بيانات تزيد 400 % على نظرائهم في العالم فرنسا: المسلمون أول ضحايا الإرهاب شاهد.. اكتشاف أثري في صحراء حائل.. نقوش توثق علاقة البشر والكلاب منذ 10 آلاف سنة إذا كان أحد أبنائك “بدين”.. فإليك نصائح للتعامل معه ! قائد الحرس الثوري الإيراني: لم يكن في مصلحة طهران القضاء على “داعش” في بداياته شاهد.. “صلاح” يرفض الاحتفال بهدفه في مرمى تشيلسي حدادا على ضحايا “مجزرة المسجد” سفارتنا في ألمانيا تنفي شائعة الصورة المسيئة على مبناها لشخصيات مسؤولة شاهد.. الجيش المصري يلاحق المتورطين بمجزرة المسجد بهدف دون رد.. فوز صعب لمانشستر على برايتون خادم الحرمين يستعرض تطورات الأحداث في المنطقة مع الرئيس التركي جمعية حماية المستهلك تعلن توفر وظائف شاغرة

إذا كان أحد أبنائك “بدين”.. فإليك نصائح للتعامل معه !

إذا كان أحد أبنائك “بدين”.. فإليك نصائح للتعامل معه !
المناطق - وكالات

حذر أطباء الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال وجمعية السمنة من إحراج الأطفال البدناء، مشيرين إلى أن ذلك يؤدي لأثر معاكس ويسهم في أنماط سلوكية مثل الإفراط في الأكل والخمول والعزلة وتجنب الفحوص الطبية الدورية.

وينصح ستيفن بونت كبير الباحثين، الذين أعدوا البيان والرئيس المؤسس للجنة التنفيذية لقسم السمنة بالأكاديمية الأميركية لطب الأطفال: “واصلوا النهج الإيجابي. نعلم أن إحداث تغيير أمر صعب وأن المرضى يعانون على الأرجح في البداية مشاكل في تحقيق بعض أهدافهم، لكن بوسعنا أن نتعلم من هذه التحديات وننطلق منها”.

وأضاف بونت، وهو من كلية ديل للطب بجامعة تكساس في أوستن: “نعلم كذلك أن الأطفال الذين يعانون السمنة أكثر عرضة للشعور بالنقص والاكتئاب والقلق، لذا نريد أن نكون أكثر حرصا على التركيز على التشجيع الإيجابي وليس السلبي عندما نحفزهم على تغيير سلوكياتهم”.

وأفادت دراسة أخرى بأن من بين أشكال عدم امتهان الأطفال، الذين يعانون السمنة التحدث معهم عما يشاهدونه من أفلام وعلى شاشات التلفزيون، وحلل الباحثون في هذه الدراسة أفلام الأطفال ووجدوا أن كثيرا منها يتهكم من أصحاب الوزن الزائد.

وأشار الأطباء في البيان إلى أن السمنة هي أكثر المشكلات الصحية المزمنة شيوعا بين أطفال الولايات المتحدة، إذ يعاني طفل من كل 3 تتراوح أعمارهم بين عامين و19 عاما من زيادة الوزن أو البدانة.

وقد يزيد التهكم منهم أو التحامل عليهم من مشاكلهم الصحية وربما يتسبب في شعورهم بالعزلة والحرج والحزن، وزيادة الوزن في حد ذاتها قد تجعلهم عرضة للإيذاء والتنمر.

وجاء في البيان أن على الأطباء أن يضطلعوا بدور قيادي في تعليم الأطفال وأسرهم كيفية مساعدة ذوي الأوزان الزائدة على بلوغ الحجم، الذي يبقيهم أصحاء دون إحراجهم.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>