 شاهد.. اكتشاف أثري في صحراء حائل.. نقوش توثق علاقة البشر والكلاب منذ 10 آلاف سنة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 26 نوفمبر 2017 ميلاديا

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شاهد.. اكتشاف أثري في صحراء حائل.. نقوش توثق علاقة البشر والكلاب منذ 10 آلاف سنة

المناطق - حائل

أعلنت مجموعة من علماء الآثار عن اكتشاف نقوش صخرية في شمال المملكة، يعود تاريخها إلى أكثر من 8 آلاف عام.

وأوضح الأثريون أن النقوش الصخرية اكتُشفت في جبة والشويمس بمنطقة حائل، وتعود إلى 8 أو 9 آلاف سنة قبل الميلاد، وتضم أقدم صور لكلاب في العالم تجسّد العلاقة التي تربط البشر بالكلاب.

وأضافوا، وفقا للمجلة العلمية المتخصصة “جورنال إنثروبولوجيكال أركيولوجي”، أن النقوش تُظهر صورا لصيادين يستعينون بكلاب من أجل ترهيب الفرائس كالغزلان والوعول قبل الإجهاز عليها بالسهام

وبحسب وصف الفريق البحثي لنقوش الكلاب على الصخور فإنها تشبه إلى حد كبير سلالة “الكلب الكنعاني” من حيث شكل الأذنين الحادتين والصدر المثلث والذيل الأشعث

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