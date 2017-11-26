 فرنسا: المسلمون أول ضحايا الإرهاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 26 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

فرنسا: المسلمون أول ضحايا الإرهاب شاهد.. اكتشاف أثري في صحراء حائل.. نقوش توثق علاقة البشر والكلاب منذ 10 آلاف سنة إذا كان أحد أبنائك “بدين”.. فإليك نصائح للتعامل معه ! قائد الحرس الثوري الإيراني: لم يكن في مصلحة طهران القضاء على “داعش” في بداياته شاهد.. “صلاح” يرفض الاحتفال بهدفه في مرمى تشيلسي حدادا على ضحايا “مجزرة المسجد” سفارتنا في ألمانيا تنفي شائعة الصورة المسيئة على مبناها لشخصيات مسؤولة شاهد.. الجيش المصري يلاحق المتورطين بمجزرة المسجد بهدف دون رد.. فوز صعب لمانشستر على برايتون خادم الحرمين يستعرض تطورات الأحداث في المنطقة مع الرئيس التركي جمعية حماية المستهلك تعلن توفر وظائف شاغرة خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من الرئيس التركي حقق لاعبوه ثلاثة ميداليات .. فريق الجوف للشلل الدماغي إلى نهائي خماسيات الصالات

فرنسا: المسلمون أول ضحايا الإرهاب

فرنسا: المسلمون أول ضحايا الإرهاب
المناطق - وكالات

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أن المسلمين هم أول ضحايا الإرهاب، وذلك أثناء تنديده بالهجوم البربري، على حد وصفه، الذي استهدف مصلين بمسجد الروضة، وخلف أكثر من 300 قتيل و120 مصاباً.

وأكد لودريان، من العاصمة بكين التي يزورها، أن هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الإرهاب مصلين، مشيراً إلى أن طائفة دينية مصرية أخرى ممثلة في الأقباط تعرضت بدورها لهجمات العام الماضي.

كما توقع الوزير الفرنسي أن يكون تنظيم داعش وراء الهجوم على مسجد الروضة بعد أن انتهى وجوده إقليمياً وفقد قدرته على زعزعة أمن واستقرار العالم.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>