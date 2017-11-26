 مشتركو الاتصالات يستهلكون بيانات تزيد 400 % على نظرائهم في العالم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 26 نوفمبر 2017 ميلاديا

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مشتركو الاتصالات يستهلكون بيانات تزيد 400 % على نظرائهم في العالم

مشتركو الاتصالات يستهلكون بيانات تزيد 400 % على نظرائهم في العالم
المناطق - الرياض

كشفت دراسة حكومية حديثة، أن مشتركي الاتصالات في السعودية يتمتعون بـ 400 في المائة زيادة في حجم البيانات على نظرائهم في الدول العالمية الأخرى.

وأوضحت الدراسة، حول سياسة الاستخدام العادل للإنترنت التي تطبقها عامة شركات الاتصالات في العالم، أن حجم البيانات المتاح لمشتركي شركات الاتصالات في السعودية يزيد 400 في المائة على المشتركين في أفضل الشركات في العالم في شرائح البيانات غير الصوتية، وتصل الزيادة إلى 200 في المائة في الشرائح الصوتية.

وبيَّنت الدراسة وفقا لما نقلته “الاقتصادية”، أنّ أفضل الشركات خصصت لعملائها 30 جيجابايت شهرياً؛ أي 1 جيجابايت يومياً، في حين بلغ حجم البيانات المحددة بسياسة الاستخدام العادل في السعودية 90 جيجا بايت شهرياً للشرائح الصوتية المتنقلة؛ أي بمعدل استخدام يومي يصل إلى 3 جيجابايت، فيما بلغ حجم المساحة المخصصة لشرائح البيانات 180 جيجابايت شهرياً؛ أي بمعدل استخدام يومي يصل إلى 6 جيجابايت.

وبالنظر إلى حجم البيانات المخصص لمشتركي شركات الاتصالات في السعودية شهرياً، يتضح أنه حجم كبير جداً، بدليل أنه يتيح لكل مشترك مشاهدة السناب شات لوقت يصل إلى 720 ساعة للشرائح الصوتية المتنقلة، و1440 ساعة لشرائح البيانات شهرياً، أو مشاهدة اليوتيوب لوقت يصل إلى 360 ساعة، أو تصفح تطبيق الإنستجرام 630 ساعة، أو 423 ساعة لبرنامج السكايب.

في حين تسمح المساحة المحددة لشرائح البيانات بمشاهدة اليوتيوب لوقت يصل إلى 720 ساعة، أو 1260 ساعة للإنستجرام، أو 846 ساعة لبرنامج السكايب.

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