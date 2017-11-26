تحذير دولي من “أزمة” في أسواق الغاز.. وقطر المتضرر الأول

حذر وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، من حدوث “أزمة” في أسعار الغاز على شاكلة تلك التي هزت أسواق النفط العالمية.

وقال نوفاك، على هامش منتدى البلدان المصدرة للغاز المنعقد في بوليفيا حيث يجتمع مسؤولون كبار من الدول الرئيسية المنتجة للغاز هذا الأسبوع: ” يترتب فائض المعروض الحالي من الغاز الطبيعي مخاطر… تتمثل بالدخول في الأزمة ذاتها التي أثرت على أسعار النفط”، علما أن قطر تعد ضمن كبرى مصدري الغاز في العالم.

ونقلت وكالة “رويترز”، أمس الجمعة، عن الوزير الروسي، تأكيده أن إمدادات الغاز العالمية تتجاوز الطلب حاليا.

ورأى أن تجنب هذه التهديدات يكمن في توقيع عقود التوريد طويلة الأجل التي تضمن للمنتجين سعرا مستقرا لأعوام بدلا من الانكشاف على تذبذبات السوق صعودا وهبوطا.

وهوت أسعار الغاز أكثر من 80% في العشر سنوات الأخيرة وما زالت تحت ضغط من جراء تنامي إمدادات الغاز الصخري من الولايات المتحدة، وتزايد الغاز الطبيعي المسال الذي يمكن شحنه بحرا.

ويأتي هذا المنتدى الذي يضم أعضاء مثل قطر، وإيران، وروسيا، وفنزويلا، قبل اجتماع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الخميس المقبل.