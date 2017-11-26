الصابون يحمل خطرا قاتلا.. يتسبب في موت كبير لخلايا الكبد

أثبت العلماء الروس مخاطر مادة التريكلوسان التي تدخل في صناعات الصابون على اختلاف أشكاله.

وتوصل علماء من معهد الفيزياء الحيوية التجريبية في مدينة بوشتشينو التابع للـأكاديمية الروسية للعلوم، إلى أن التريكلوسان (مضاد حيوي) المستخدمة في بعض الصناعات ومنها صناعة بعض أنواع الصابون، تحرض برنامج التدمير الذاتي في خلايا الثدييات.

فقد وجد المختصون، بعد إجراء تجارب على الفئران، أن التريكلوسان يعطل العمل الطبيعي للميتوكوندريا (عضيات مسؤولة عن توليد الطاقة داخل الخلية) ويؤدي إلى موت كبير لخلايا الكبد.

كما أظهرت التجارب أن وصول المضادات الحيوية داخل الميتوكوندريا يؤدي إلى ظهور ثقوب في غشائها الداخلي، مما يضاعف العضيات الخلوية الموجودة في (سيتوبلازم الخلية) مرتين، ما يعطي إشارات جزيئية داخل الميتوكوندريا ويدفع لموت الخلايا المبرمج.

يذكر أن مادة “التريكلوسان”، اكتشفت في ستينيات القرن العشرين، وتستخدم لمكافحة الالتهابات البكتيرية والفطرية. ومنع التريكلوسان في الوقت الحالي من الاستخدام في جميع أنواع الصابون (السائلة والجافة) في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي. إلا أنه ما يزال يستخدم في مجال التنظيف والتعقيم في المستشفيات إلى يومنا هذا.