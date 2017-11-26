 الصابون يحمل خطرا قاتلا.. يتسبب في موت كبير لخلايا الكبد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 26 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الصابون يحمل خطرا قاتلا.. يتسبب في موت كبير لخلايا الكبد تحذير دولي من “أزمة” في أسواق الغاز.. وقطر المتضرر الأول مشتركو الاتصالات يستهلكون بيانات تزيد 400 % على نظرائهم في العالم فرنسا: المسلمون أول ضحايا الإرهاب شاهد.. اكتشاف أثري في صحراء حائل.. نقوش توثق علاقة البشر والكلاب منذ 10 آلاف سنة إذا كان أحد أبنائك “بدين”.. فإليك نصائح للتعامل معه ! قائد الحرس الثوري الإيراني: لم يكن في مصلحة طهران القضاء على “داعش” في بداياته شاهد.. “صلاح” يرفض الاحتفال بهدفه في مرمى تشيلسي حدادا على ضحايا “مجزرة المسجد” سفارتنا في ألمانيا تنفي شائعة الصورة المسيئة على مبناها لشخصيات مسؤولة شاهد.. الجيش المصري يلاحق المتورطين بمجزرة المسجد بهدف دون رد.. فوز صعب لمانشستر على برايتون خادم الحرمين يستعرض تطورات الأحداث في المنطقة مع الرئيس التركي

الصابون يحمل خطرا قاتلا.. يتسبب في موت كبير لخلايا الكبد

الصابون يحمل خطرا قاتلا.. يتسبب في موت كبير لخلايا الكبد
المناطق - وكالات

أثبت العلماء الروس مخاطر مادة التريكلوسان التي تدخل في صناعات الصابون على اختلاف أشكاله.

وتوصل علماء من معهد الفيزياء الحيوية التجريبية في مدينة بوشتشينو التابع للـأكاديمية الروسية للعلوم، إلى أن التريكلوسان (مضاد حيوي) المستخدمة في بعض الصناعات ومنها صناعة بعض أنواع الصابون، تحرض برنامج التدمير الذاتي في خلايا الثدييات.

فقد وجد المختصون، بعد إجراء تجارب على الفئران، أن التريكلوسان يعطل العمل الطبيعي للميتوكوندريا (عضيات مسؤولة عن توليد الطاقة داخل الخلية) ويؤدي إلى موت كبير لخلايا الكبد.

كما أظهرت التجارب أن وصول المضادات الحيوية داخل الميتوكوندريا يؤدي إلى ظهور ثقوب في غشائها الداخلي، مما يضاعف العضيات الخلوية الموجودة في (سيتوبلازم الخلية) مرتين، ما يعطي إشارات جزيئية داخل الميتوكوندريا ويدفع لموت الخلايا المبرمج.

يذكر أن مادة “التريكلوسان”، اكتشفت في ستينيات القرن العشرين، وتستخدم لمكافحة الالتهابات البكتيرية والفطرية. ومنع التريكلوسان في الوقت الحالي من الاستخدام في جميع أنواع الصابون (السائلة والجافة) في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي. إلا أنه ما يزال يستخدم في مجال التنظيف والتعقيم في المستشفيات إلى يومنا هذا.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>