 اليوم .. صرف رواتب برج “القوس” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 3 ديسمبر 2017 ميلاديا

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اليوم .. صرف رواتب برج “القوس”

اليوم .. صرف رواتب برج “القوس”
المناطق - متابعات

من المتوقع، أن يتم صرف رواتب موظفي المملكة، اليوم الأحد، 26 نوفمبر، والذي يوافق يوم 5 من برج القوس، بحسب ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم 551 بتاريخ 1437/12/25هـ.
وكان مجلس الوزراء، أصدر قراره رقم 551 بتاريخ 1437/12/25هـ، والذي بموجبه يتم صرف رواتب موظفي الدولة في اليوم الخامس من كل برج “هجري شمسي”.نقلا عن صحيفة تواصل

التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    Nwo

    الله يقلعكم

    اضافة رد

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