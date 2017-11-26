اليوم .. صرف رواتب برج “القوس”

من المتوقع، أن يتم صرف رواتب موظفي المملكة، اليوم الأحد، 26 نوفمبر، والذي يوافق يوم 5 من برج القوس، بحسب ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم 551 بتاريخ 1437/12/25هـ.

وكان مجلس الوزراء، أصدر قراره رقم 551 بتاريخ 1437/12/25هـ، والذي بموجبه يتم صرف رواتب موظفي الدولة في اليوم الخامس من كل برج “هجري شمسي”.نقلا عن صحيفة تواصل