من المتوقع، أن يتم صرف رواتب موظفي المملكة، اليوم الأحد، 26 نوفمبر، والذي يوافق يوم 5 من برج القوس، بحسب ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم 551 بتاريخ 1437/12/25هـ.
وكان مجلس الوزراء، أصدر قراره رقم 551 بتاريخ 1437/12/25هـ، والذي بموجبه يتم صرف رواتب موظفي الدولة في اليوم الخامس من كل برج “هجري شمسي”.نقلا عن صحيفة تواصل
اليوم .. صرف رواتب برج “القوس”
من المتوقع، أن يتم صرف رواتب موظفي المملكة، اليوم الأحد، 26 نوفمبر، والذي يوافق يوم 5 من برج القوس، بحسب ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم 551 بتاريخ 1437/12/25هـ.
الله يقلعكم