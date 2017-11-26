 انفجار في مصنع بإقليم تشجيانغ الصيني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 26 نوفمبر 2017 ميلاديا

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انفجار في مصنع بإقليم تشجيانغ الصيني

انفجار في مصنع بإقليم تشجيانغ الصيني
المناطق - وكالات

وقع انفجار اليوم في أحد المصانع بإقليم تشجيانغ شرق الصين.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن إدارة الإطفاء في مدينة نينغبو قولها إن الانفجار وقع في الساعة التاسعة صباحًا (0100 بتوقيت جرينتش) في منطقة جيانغ بي في مدينة نينغبو ما أدى إلى انهيار بعض المباني المجاورة.
وقالت الشرطة في بيان إن عملية إنقاذ وتحقيقات تجري لمعرفة سبب الحادث.
ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية.

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