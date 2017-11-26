تركيب لوحات تعريفية بمراقبي الجوامع والمساجد بحائل

قام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل وبتوجيه من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ وبمتابعة من معالي نائبه الدكتور توفيق بن عبدالعزيز آل الشيخ بتركيب لوحات تعريفية بمراقبي الجوامع والمساجد بمنطقة حائل على جميع الجوامع والمساجد بالمنطقة تتضمن اسم المراقب وأرقام التواصل معه لإبلاغه بجميع الملاحظات التي يرغب المصلين بإيصالها وتحقيق معالجتها وفق الأنظمة والتعليمات على الوجه المطلوب .

أوضح ذلك فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن براهيم العجيمي المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة حائل مبيناً جهود وحرص الوزارة في توفير جميع احتياجات الجوامع والمساجد وتهيئتها ومتابعة عمل مراقبيها ومتابعة عملهم والتأكيد عليهم بضرورة الرفع بجميع ما يردهم من شكاوى وملحوظات من المصلين بشكل دائم ، مؤكداً أن ما تقوم به الوزارة من أعمال تأتي من حرص وتوجيه حكومتنا الرشيدة لتوفير الاحتياجات والخدمات لبيوت الله تعالى وتأمين الخشوع والطمأنينة للمصلين .

وقد سأل الله تعالى أن يوفق حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وسمو أمير المنطقة حفظهم الله ورعاهم بالعون والسداد والعزة على ما توليه من رعاية واهتمام في خدمة بيوت الله وخدمة للإسلام والمسلمين .