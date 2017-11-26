 العمل: خدمة التعاقد الإلكتروني لاستقدام العمالة المنزلية تتيح جميع إجراءات العملية التعاقدية انتهاءً بوصول العاملة إلى المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 26 نوفمبر 2017 ميلاديا

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العمل: خدمة التعاقد الإلكتروني لاستقدام العمالة المنزلية تتيح جميع إجراءات العملية التعاقدية انتهاءً بوصول العاملة إلى المملكة

العمل: خدمة التعاقد الإلكتروني لاستقدام العمالة المنزلية تتيح جميع إجراءات العملية التعاقدية انتهاءً بوصول العاملة إلى المملكة
المناطق ـ الرياض

أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل، أن خدمة التعاقد الإلكتروني لاستقدام العمالة المنزلية، من خلال شركات ومكاتب الاستقدام المعتمدة عبر برنامج “مساند”، توفر منصة إلكترونية سهلة الاستخدام، لعرض الخدمات المُقدَّمة من مكاتب وشركات الاستقدام، والتي تقدم جميع إجراءات وعناصر العملية التعاقدية، ابتداءً من الاتفاقات الأولية بين صاحب العمل ومقدمي خدمات الاستقدام، مرورا بعملية التعاقد والدفع إلكترونيًا، وانتهاءً بوصول العاملة المنزلية إلى المملكة، وذلك في إطار حرص الوزارة لضمان حقوق جميع الأطراف المتعاقدة، وتقديم كافة التسهيلات لهم. وتأتي هذه الخدمة بعد أن اعتمد وزير العمل والتنمية الاجتماعية د. علي الغفيص، النموذج الإلكتروني لعقد خدمات التوسط لاستقدام العمالة المنزلية ومن في حكمهم عبر بوابة “مساند” للعمالة المنزلية.
وأوضح، أن هذه الخدمة جاءت امتدادا للتطوير التقني في تقديم الخدمات الإلكترونية لعملاء الوزارة، وحرصًا من الوزارة على تأطير العلاقة بين الأطراف المتعاقدة وضمان استمراريتها، وسعيًا منها لتسهيل الإجراءات وأتمتتها، وإتاحة التعاقد الإلكتروني بعد الاطلاع على العروض المناسبة والاختيار من بينها، وإيجاد تنافس بين شركات ومكاتب الاستقدام لتقديم أفضل الخدمات.
وتتيح بوابة “مساند” لمستخدميها عبر الرابط: www.musaned.gov.sa التعرف على المكاتب والشركات المرخَّص لها بمزاولة نشاط تقديم خدمات الاستقدام، إضافة إلى معرفة الجنسيات والمهن المتاحة، بعد التسجيل في البوابة واتباع عدة خطوات سهلة للتعاقد، بالإضافة إلى إمكانية التعرف على حقوق العمالة المنزلية، وحقوق صاحب العمل، وواجبات الطرفين أثناء فترة التعاقد بينهما. وتقدم بوابة “مساند” عدة خطوات ميسّرة للتعاقد مع المكاتب لاستقدام العمالة المنزلية؛ بالتسجيل بالبوابة أولًا ثم تحديد التأشيرة، واختيار المهنة والجنسية والعمر، ثم تحديد نوع الاستقدام، ثم إرسال الطلب لعدد 3 مكاتب (شركات استقدام) بحد أقصى، ثم الاطلاع على عروض التعاقد المرسلَة من قبل مزوِّدي الخدمة المرخص لهم، واختيار المناسب منها، وبعد قبول العرض يتم اختيار السير الذاتية المناسبة للعمالة، ودفع المبلغ عن طريق “سداد”.

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