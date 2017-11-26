“يوم المقاول” يبحث آلية تطبيق الضريبة على عقود المشاريع الجديدة

تنظم غرفة الرياض ممثلة في قطاع المقاولات يوم الأربعاء 29/11/2017م لقاء ” يوم المقاول “، بحضور عدد من المقاولين وأصحاب المكاتب الهندسية, بالإضافة الى مسؤولين من الهيئة العامة للزكاة والدخل لتسليط الضوء على حساب القيمة المضافة لقطاع المقاولات وايضاح آلياتها .

كما يناقش اللقاء تهيئة شركات المقاولات للفرص الكبيرة المتوقعة خلال الفترة القادمة وكذلك التحديات والمخاطر المحتملة جراء تنفيذ بعض البرامج الجديدة.

ويستعرض اللقاء انجازات وخطط وبرامج ومبادرات اللجنة للتعرف على ملاحظات واقتراحات منسوبي القطاع بالغرفة و تبادل الآراء حيال العوائق والبرامج التطويرية,

وأكد رئيس لجنة المقاولين بالغرفة الرياض المهندس صالح الهبدان على أهمية الحضور للمقاولين والمهتمين بقطاع المقاولات، مشيرًا الى أن قطاع المقاولات يتطلع لتهيئة البيئة الصالحة لزيادة فعالية القطاع من خلال رؤية المملكة 2030، و إنجاز المشاريع بكفاءة عالية، مشيراً للتأثير الاقتصادي الكبير الذي تحتله منشآت القطاع المتمثلة في 27% من إجمالي المنشآت المسجلة في المملكة , بأصول تبلغ نحو 53.3 مليار دولار, فيما بلغ عدد المقاولين المسجلين في المملكة أكثر من 115 ألف مقاول .