 “التخصصات الصحية” تغلق 99.2 % من طلبات خدمة تواصل الإلكترونية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 26 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“التخصصات الصحية” تغلق 99.2 % من طلبات خدمة تواصل الإلكترونية رئيس الوزراء اليمني: نقف بثبات لاستكمال عمليات التحرير “يوم المقاول” يبحث آلية تطبيق الضريبة على عقود المشاريع الجديدة العمل: خدمة التعاقد الإلكتروني لاستقدام العمالة المنزلية تتيح جميع إجراءات العملية التعاقدية انتهاءً بوصول العاملة إلى المملكة تركيب لوحات تعريفية بمراقبي الجوامع والمساجد بحائل انفجار في مصنع بإقليم تشجيانغ الصيني بركان جزيرة بالي الإندنوسية ينفث رماده بارتفاع 3 ألاف متر اليوم .. صرف رواتب برج “القوس” أربع طائرات إغاثة ومساعدات طبية تحط في مطار صنعاء الكلية التقنية بنجران تختتم برنامج ” التثقيف التعليمي المهني” في نسخته الثانية بالتعاون مع تعليم نجران جمعية الكشافة تشارك في ملتقى آفاق خضراء البيئي الأول مركز التنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة الشريك الاستراتيجي لدعم الأسر المنتجة

“التخصصات الصحية” تغلق 99.2 % من طلبات خدمة تواصل الإلكترونية

“التخصصات الصحية” تغلق 99.2 % من طلبات خدمة تواصل الإلكترونية
المناطق ـ الرياض

أغلقت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، 27369 طلباً من اجمالي 27171 طلباً استقبلتها خدمة تواصل الإلكترونية التي أطلقتها “الهيئة” مؤخراً لتحقق نسبة إنجاز تصل إلى 99.2 في المئة.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة مدير عام الإعلام والاتصال عبدالله الزهيان، أن الجودة الإجمالية للردود بلغت 97 في المئة، في حين بلغت نسبة رضا العميل 51 في المئة، مؤكداً أنها مؤشرات إيجابية وتشير إلى حجم الإنجاز الذي تحقق في وقت قصير من إطلاق الخدمة التي ساعدت على تسهيل معاملات وطلبات الممارسين الصحيين دون الحاجة إلى زيارة مقر الهيئة.
ولفت الزهيان، إلى أن متوسط الإنجاز اليومي لخدمة تواصل الإلكترونية بلغ 1244 طلباً، في بلغ عدد المنسقين في الخدمة 171 منسقاً، مشيراً إلى أن مؤشر قياس جهد العميل بلغ 7/4.46.
ونوه الزهيان، إلى أن هذه الخدمة التي تشرف عليها إدارة العناية بالممارسين الصحيين تأتي ضمن عدد من البرامج التي تقدمها، تتيح التواصل إلكترونياً للمستهدفين وفي وقت قياسي بدلاً من الطرق التقليدية، داعياً المستفيدين من الخدمة إلى مراعاة الدقة في تعبئة البيانات لضمان جودة الخدمة، وتعبئة البيانات بشكل صحيح مع ضرورة استعمال بريد إلكتروني خاص لكل ممارس.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>