برعاية خادم الحرمين الشريفين فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي تنطلق غداً

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ تنطلق فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثامنة غداً ، ويفتتحه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض الرئيس الفخري لمنتدى الرياض الاقتصادي، وتستمر فعالياته لثلاثة أيام، تحت شعار #اقتصاد_الغد_نبنيه_اليوم، وذلك في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق انتركونتننتال الرياض.

وتكتسب هذه الدورة أهميتها؛ في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني، من إعادة هيكلة، وبناء قاعدة اقتصادية تعتمد على تنوع مصادر الدخل والاستغلال الأمثل لثروات المملكة الطبيعية والبشرية، ودمج فلسفة الابتكار والمعرفة التكنولوجية في منظومة الإنتاج.

ويشهد اليوم الأول من المنتدى مناقشة دراسة زيادة القيمة المضافة باستغلال وتحفيز الاستثمار بقطاع الثروة المعدنية، التي سيقدمها مدير استراتيجيات الأعمال للمعادن بشركة سابك المهندس مطر بن عواض الحارثي، ويرأس الجلسة النقاشية مستشار وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عبدالله بن عيسى الدباغ، بمشاركة المحاورين، شريك وعضو مجلس الإدارة لشركة الكفاح القابضة صالح بن حسن العفالق، والرئيس التنفيذي لـ(معادن) المهندس خالد بن صالح المديفر.

ويتناول المنتدى في دورته الحالية خمس دراسات هي: زيادة القيمة المضافة باستغلال وتحفيز الاستثمار بقطاع الثروة المعدنية، والمنظومة التشريعية ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية، وقياس ورفع إنتاجية العنصر البشري في الاقتصاد السعودي، وتشخيص ومعالجة التحديات الحالية أمام القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار بالبُنى الأساسية وتشغيلها، وأخيراً دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للمملكة 2030.