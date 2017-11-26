 وزير الشؤون الإسلامية يصل كوالالمبور لافتتاح أعمال المؤتمر الاسلامي بدول آسيان ” أمة وسطا “ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 26 نوفمبر 2017 ميلاديا

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وزير الشؤون الإسلامية يصل كوالالمبور لافتتاح أعمال المؤتمر الاسلامي بدول آسيان ” أمة وسطا “ برعاية خادم الحرمين الشريفين فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي تنطلق غداً “التخصصات الصحية” تغلق 99.2 % من طلبات خدمة تواصل الإلكترونية رئيس الوزراء اليمني: نقف بثبات لاستكمال عمليات التحرير “يوم المقاول” يبحث آلية تطبيق الضريبة على عقود المشاريع الجديدة العمل: خدمة التعاقد الإلكتروني لاستقدام العمالة المنزلية تتيح جميع إجراءات العملية التعاقدية انتهاءً بوصول العاملة إلى المملكة تركيب لوحات تعريفية بمراقبي الجوامع والمساجد بحائل انفجار في مصنع بإقليم تشجيانغ الصيني بركان جزيرة بالي الإندنوسية ينفث رماده بارتفاع 3 ألاف متر اليوم .. صرف رواتب برج “القوس” أربع طائرات إغاثة ومساعدات طبية تحط في مطار صنعاء الكلية التقنية بنجران تختتم برنامج ” التثقيف التعليمي المهني” في نسخته الثانية بالتعاون مع تعليم نجران

وزير الشؤون الإسلامية يصل كوالالمبور لافتتاح أعمال المؤتمر الاسلامي بدول آسيان ” أمة وسطا “

وزير الشؤون الإسلامية يصل كوالالمبور لافتتاح أعمال المؤتمر الاسلامي بدول آسيان ” أمة وسطا “
واس - كوالا لمبور

وصل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ أمس، إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، في زيارة رسمية تستمر عدة أيام، يفتتح خلالها أعمال المؤتمر الدولي لمسلمي آسيان الأول تحت شعار ” أمة وسطا”، الذي
تنظمه المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
وكان في استقبال معاليه بمطار كوالا لمبور الدولي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود بن حسين قطان، ووكيل وزارة الشؤون الإسلامية عبدالرحمن بن غنام الغنام والملحق الديني بالسفارة عبدالرحمن الهرفي، وعدد من قادة العمل الاسلامي بمملكة ماليزيا.
يذكر أن وزير الشؤون الاسلامية سيلتقي خلال الزيارة قادة العمل الإسلامي بدول الآسيان ودول جنوب آسيا المشاركين في أعمال المؤتمر، إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات التي تأتي في إطار العمل الإسلامي المشترك وفي مقدمتها خدمة الدعوة إلى الله وترسيخ مفهوم الوسطية والاعتدال ونبذ ومحاربة الغلو والتطرف والإرهاب.

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