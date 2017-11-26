وزير الشؤون الإسلامية يصل كوالالمبور لافتتاح أعمال المؤتمر الاسلامي بدول آسيان ” أمة وسطا “

وصل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ أمس، إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، في زيارة رسمية تستمر عدة أيام، يفتتح خلالها أعمال المؤتمر الدولي لمسلمي آسيان الأول تحت شعار ” أمة وسطا”، الذي

تنظمه المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وكان في استقبال معاليه بمطار كوالا لمبور الدولي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود بن حسين قطان، ووكيل وزارة الشؤون الإسلامية عبدالرحمن بن غنام الغنام والملحق الديني بالسفارة عبدالرحمن الهرفي، وعدد من قادة العمل الاسلامي بمملكة ماليزيا.

يذكر أن وزير الشؤون الاسلامية سيلتقي خلال الزيارة قادة العمل الإسلامي بدول الآسيان ودول جنوب آسيا المشاركين في أعمال المؤتمر، إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات التي تأتي في إطار العمل الإسلامي المشترك وفي مقدمتها خدمة الدعوة إلى الله وترسيخ مفهوم الوسطية والاعتدال ونبذ ومحاربة الغلو والتطرف والإرهاب.