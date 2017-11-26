32 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة تصل لمحافظة مأرب

وصلت اليوم إلى محافظة مأرب 32 شاحنة إغاثية تحمل على متنها 791 طن تحتوي على سلال غذائية تمهيدًا لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا في محافظة مأرب في الأيام القليلة القادمة وفق برنامج زمني معد لذلك ، بالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة اليمنية، ومن خلال الشريك المحلي.

وتأتي هذه المساعدات ضمن مشروع توزيع 49 ألف سلة غذائية مخصصة لخمس محافظات يمنية وهي ( صنعاء – مأرب – الجوف – البيضاء – حضر موت )، وامتدادًا للمشاريع الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز للأشقاء في اليمن.