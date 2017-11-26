 32 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة تصل لمحافظة مأرب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 26 نوفمبر 2017 ميلاديا

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32 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة تصل لمحافظة مأرب وزير الشؤون الإسلامية يصل كوالالمبور لافتتاح أعمال المؤتمر الاسلامي بدول آسيان ” أمة وسطا “ برعاية خادم الحرمين الشريفين فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي تنطلق غداً “التخصصات الصحية” تغلق 99.2 % من طلبات خدمة تواصل الإلكترونية رئيس الوزراء اليمني: نقف بثبات لاستكمال عمليات التحرير “يوم المقاول” يبحث آلية تطبيق الضريبة على عقود المشاريع الجديدة العمل: خدمة التعاقد الإلكتروني لاستقدام العمالة المنزلية تتيح جميع إجراءات العملية التعاقدية انتهاءً بوصول العاملة إلى المملكة تركيب لوحات تعريفية بمراقبي الجوامع والمساجد بحائل انفجار في مصنع بإقليم تشجيانغ الصيني بركان جزيرة بالي الإندنوسية ينفث رماده بارتفاع 3 ألاف متر اليوم .. صرف رواتب برج “القوس” أربع طائرات إغاثة ومساعدات طبية تحط في مطار صنعاء

32 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة تصل لمحافظة مأرب

32 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة تصل لمحافظة مأرب
واس - مأرب

وصلت اليوم إلى محافظة مأرب 32 شاحنة إغاثية تحمل على متنها 791 طن تحتوي على سلال غذائية تمهيدًا لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا في محافظة مأرب في الأيام القليلة القادمة وفق برنامج زمني معد لذلك ، بالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة اليمنية، ومن خلال الشريك المحلي.
وتأتي هذه المساعدات ضمن مشروع توزيع 49 ألف سلة غذائية مخصصة لخمس محافظات يمنية وهي ( صنعاء – مأرب – الجوف – البيضاء – حضر موت )، وامتدادًا للمشاريع الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز للأشقاء في اليمن.

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