العيسى : وزارة التعليم تعمل على تحوُّل استراتيجي لرفع نوعية وكفاءة التعليم في المملكة

أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، الأحد (26 نوفمبر 2017) -خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الوطني الأول لكليات ومعاهد السياحة بالمملكة- أن وزارة التعليم تعمل على تحوُّل استراتيجي لرفع نوعية وكفاءة التعليم في المملكة، بما يحقق رؤية المملكة 2030.

وأوضح العيسى أن الوزارة تسعى إلى زيادة مشاركة أولياء الأمور في العملية التعليمية وزيادة نسبة الطلاب المشاركين في أنشطة أندية الحي وزيادة نسبة المدارس التي يوجد فيها مجالس نشطة لأولياء الأمور.

وأشار العيسى إلى أن الوزارة أطلقت مبادرات استراتيجية تؤسس لمشاركة أسرية أسرع وذات أثر أكبر.

يشارك في المؤتمر عدد من المتحدثين المسؤولين في الأجهزة الحكومية المختلفة، وخبراء دوليون ومسؤولون في كليات ومؤسسات سياحية وفندقية عالمية، وكذلك المستثمرون والمهتمون بالقطاع السياحي في المملكة.

ويناقش المؤتمر استثمار الفرص السياحية، من خلال جلسة بعنوان (احتياجات القطاع السياحي للكفاءات الوطنية المدربة)، ومدى ملاءمة مخرجات التعليم مع العمل في قطاعات الحج والعمرة والسياحة والضيافة والتموين، كما يلقي الضوء على (الاستفادة من التجارب والخبرات العالمية في تطوير مخرجات التعليم السياحي)، إضافة إلى جلسة بعنوان (التجارب المحلية في التعليم السياحي والفندقي.. الواقع والمأمول).

ويُخصَّص اليوم الثالث من أعمال المؤتمر لجلسة تحمل عنوان “مراجعة مسودة الخطة الاستراتيجية لكليات ومعاهد السياحة والضيافة بالمملكة”، ولعقد الاجتماع الأول للجنة عمداء الجهات التعليمية للسياحة والضيافة . نقلا عن عاجل