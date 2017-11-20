وحدة حماية حائل الاجتماعية تفعل برنامجا اجتماعيا عن الطفل

بدعم ومتابعة من مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل الاستاذ فريح محمد العياد وباشراف من مدير وحدة الحماية الاجتماعية بحائل فهد العتيبي ..فعلت وحدة الحماية الاجتماعيةبحائل برنامجاً توعوياً بمناسبة اليوم العالمي للطفل بالتعاون مع المدرسة الـ42 الابتدائية بحائل وظهر البرنامج بصورة جميلة من رائدات المدرسة لقلوب طالبتها وكذلك الدمج بين البرنامج التوعوي وبرنامج الاحتفال للطفل وتخلل الاحتفال بالقاء كلمة تعريفية بالحماية بالمملكة وماهو الدور الذي تفعله حيال تحقيق جو أسري آمن بلا عنف وتم تفعيل دور الطفل من خلال الكلمة وذلك باعطائهن فرصة الحرية بالتحدث ومعرفة حقوق الطفل وتم إيصال المعلومة بطريقة توعية وتثقيف من قبل مشرفة الوحدة الأستاذة حنان الكريديس .. كذلك تم القاء محاضرة شاملة للباحثة فوزية الشمري وكانت هادفه الى ايصال المعلومة التعريفية برقم البلاغات الموحد وماهو الاجراءات المتخذة حيال البلاغات الواردة وكيفية وطرق التوصل للعلاج والتأهيل لإنهاء مشكلة المبلغ والعنف وشهد البرنامح توزيع الكتيبات والمطويات و الرد على تساؤلات الحضور من جميع الفئات والاستفسارات .

فيما شكر مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة جهود وعمل وحدة الحماية بالمنطقة من ادارة ومشرفين وابراز الانشطة التي تعزز من دورها المهم

بالمجتمع .