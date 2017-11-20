50 طالباً يشاركون في مشروع “اليوم الكامل للسلامة” بالنماص

شارك 50 طالبا من 10 ثانويات بتعليم النماص في مشروع اليوم الكامل للسلامة والذي أقامته إدارة الأمن والسلامة المدرسية بتعليم النماص وذلك بمتوسطة النماص ومشاركة عدد من الجهات الحكومية والأمنية أمس السبت حيث قدمت إدارة الأمن والسلامة المدرسية بالنماص محاضرة بعنوان “وقاية ” للمدارس المشاركة في مشروع اليوم الكامل للسلامة والمنسقين بالمدارس المشاركة والبالغ عددها 10 مدارس، كما شاركت إدارة الهلال الأحمر بمحافظة النماص بمحاضرة تعريفية عن الإسعافات الأولية للمدارس المشاركة في المشروع، وشاركت إدارة الدفاع المدني بمحاضرة لتعريف الطلاب بوسائل الإنذار والوقاية من الأخطار واستمر البرنامج من الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا، وفي نهاية البرنامج كرمت إدارة الأمن والسلامة المدرسية المحاضرين من الدفاع المدني والهلال الأحمر و منسقي السلامة بالمدارس و الطلاب المشاركين.