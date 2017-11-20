مواطنون: معارض آثار المملكة فرصة ثمينة للتعرف على حضارات الوطن

أشاد زوار المعارض المصاحبة لملتقى آثار المملكة الأول التي تقام في المتحف الوطني بالرياض بما تحويه هذه المعارض وفي مقدمتها معرض روائع آثار المملكة عبر العصور من مقتنيات ثمينة تبرز البعد الحضاري والإرث التاريخي للمملكة، وما شهدته أراضيها من حضارات متعاقبة.

ودعوا إلى زيارة هذه المعارض للتعرف على تاريخ الوطن ومشاهدة آثارهم الوطنية التي حظيت بالإشادة والإعجاب على مستوى العالم.

حيث أعربت هالة المعجل محاضرة متقاعدة من جامعة الملك سعود، عن سرورها بما رأته في المعارض، واصفة إياها بأنه أكثر من رائع وشيء يثلج الصدر أن ترى في المملكة معارض بهذا المستوى الاحترافي، معتبرة أنها فرصة مميزة لإظهار تاريخ وحضارة المملكة حتى يتمكن الشعب السعودي من الفخر بالانتماء لهذا الوطن وتاريخه العريق كما يفتخر بحاضره ومستقبله، مشيدة بدور وجهود الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في اكتشاف الآثار والمحافظة عليها وتكريم الشخصيات الفاعلة والرواد في مجال الآثار بالمملكة سواء سعوديين أو غربيين، ودعت الجميع لزيارة المعارض التي تنظمها هيئة السياحة في المتحف الوطني ضمن ملتقى آثار المملكة الأول.

وقال راكان الشهري، طبيب سعودي شاب: “هذه المعارض توثق تاريخ وتراث وحضارة المملكة، وتمنح المواطنين الشعور بالفخر بثقافة وحضارة بلادهم”، ودعا الشباب إلى زيارة المعرض للتعرف على تراث وماضي المملكة الممتد آلاف السنين، مشيداً بالترويج لهذه المعارض بشكل مميز من قبل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عبر منصات التواصل الاجتماعي، وثمن قيام الهيئة بتخصيص هذا المعرض لتكريم أسماء الشخصيات والجهات الرائدة في العمل الأثري بالمملكة.

فيما اعتبرت نورة العتيبي، المعارض فرصة وتجربة فريدة للتعرف على آثار وتاريخ المملكة، مقدمة الشكر للهيئة على إقامة مثل هذه المعارض والفعاليات عن الآثار في الرياض، ولفتت إلى أن ذلك تطلب بذل جهود مضنية من قبل منسوبي الهيئة حتى تخرج المعارض المصاحبة لملتقى آثار المملكة الأول بهذه الصورة والمستوى العالي”.

ولم يخف عبدالله السياري، طالب بجامعة الطائف، اعجابه بترتيب وتنظيم المعارض المصاحبة لملتقى الآثار الأول بالمملكة العربية السعودية، مشيداً بمحتويات المعارض وتنوعها، وروعة التنظيم وجهود المرشدين داخل المتحف مما اتاح للزوار الوقوف على كل الفعاليات بسهولة ويسر، ومكنهم الاطلاع على تراث وتاريخ بلادنا حضارتها، وأضاف: لقد تعرفنا على كثير من المعلومات التي لن نجدها في الكتب مما يؤكد أهمية المتاحف في حفظ التراث وتعليم الاجيال بتاريخ وطنهم.

وعن زيارته للمتحف الوطني قال إن هذه أول زيارة له وهي تأتي ضمن رحلات برنامج عيش السعودية التي تنظمها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتعاون مع الجامعات والمدارس في مناطق المملكة كافة.

وقال الطالب مشاري عوض الزهراني من جامعة الطائف” إن زيارتنا المتحف الوطني اتاحت لنا معرفة تاريخ بلادنا حيث اطلعنا على كثير من المخطوطات والمجسمات والتراثيات، شاكراً الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على تنظيم الملتقى والفعاليات المصاحبة.

وتتضمن المعارض المصاحبة لملتقى آثار المملكة “الأول”، معرض الآثار الوطنية المستعادة من الداخل والخارج، ومعرض المكتشفات الأثرية الحديثة بالمملكة، ومعرض عناية واهتمام ملوك المملكة بالآثار والتراث الوطني (بالمشاركة مع دارة الملك عبدالعزيز)، ومعرض مصور عن مشروع ترميم محطة سكة حديد الحجاز بالمدينة المنورة بالمشاركة مع مؤسسة التراث الخيرية، ومعرض هيئة المساحة الجيولوجية، ومعرض الطوابع التذكارية، ومعرض الصور التاريخية، ومعرض رواد العمل الأثري، ومعرض الكتب المتخصصة في مجال الآثار، ومعرض الحرف والصناعات اليدوية، ومعرض الفنون التشكيلية.

يشار الى ان المعارض المصاحبة لملتقى آثار المملكة الأول التي افتتحت برعاية كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله الثلاثاء 18 صفر 1439هـ (7 نوفمبر 2017م) تستمر حتى الاثنين 30 ربيع الأول 1439هـ (18 ديسمبر 2017).

ويفتح المتحف الوطني أبوابه لزيارة هذه المعارض، مجاناً، من الساعة الثامنة صباحا إلى الثامنة مساءً طوال أيام الأسبوع، عدا الجمعة حيث يحدد وقت الزيارة من الرابعة عصراً وحتى الثامنة مساءً، ويوم الأحد من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة عصراً.